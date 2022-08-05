陳時中松山信義相見歡 聯手許家蓓盼推宜居北市

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民進黨台北市長參選人陳時中（右）5日晚間出席「阿中與你相見歡」活動，肯定北市松山、信義區議員許家蓓（左）宜居、永續的政見；許家蓓則贈送市府路1號的門牌給陳時中，希望陳時中順利當選台北市長。中央社記者蕭博文攝 111年8月5日

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（中央社記者蕭博文台北5日電）民進黨台北市長參選人陳時中今晚出席「阿中與你相見歡」活動時，肯定松山、信義區市議員許家蓓宜居及永續的政見。他表示，當選市長後要向許家蓓看齊，完成民眾期待的事。

陳時中晚間前往松山區慈祐區民活動中心，參加許家蓓舉辦的「阿中與你相見歡」見面會，民進黨立委林靜儀也現身支持陳時中。

許家蓓致詞時指出，陳時中率領COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫團隊守護台灣的成績有目共睹，如今卸下防疫指揮官工作，即將接下台北市政指揮官。

許家蓓表示，松山、信義區人口流失非常嚴重，這次年底選舉因為人口流失，可能導致議員席次減少，因此她要加倍推動松山、信義成為宜居市區，也要與陳時中推動最宜居的台北市，讓銀髮族、小朋友甚至毛小孩都有更好的生活。

陳時中指出，許家蓓多年來的政見包括宜居、永續等主張，如果他當選台北市長應該要向許家蓓看齊，讓小孩到老人得到好的照顧；此外，也要用國際標準看台北市，以國際首都作為治理目標，所以要推動成立國際事務局。

陳時中表示，如果台北市8萬名優秀的公務員願意動起來，市政一定突飛猛進，但現任市長智商特別好，所以大機器推不太動，若他來做就負責把齒輪推動，讓更多優秀公務員的能力表現出來。

活動尾聲，許家蓓贈送市府路1號的門牌給陳時中，希望陳時中順利當選；陳時中也在城市願景牆上寫下「把事做好、台北更好、台灣共好」的期待。

此外，陳時中今晚稍早出席大安、文山區市議員參選人詹晉鑒舉辦的見面會時表示，防疫無法做到一百分，感到很遺憾、是心中的痛，但保證過去兩年都盡力努力做了。

陳時中指出，這次美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，也還了防疫團隊一些公道，台灣防疫治理是典範值得全世界學習，讓他心中稍有安慰。（編輯：戴光育）1110805