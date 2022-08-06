陳時中狗吠火車說 黃珊珊反指防疫草草了事

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（中央社記者陳怡璇台北6日電）民進黨台北市長參選人陳時中與有意參選的現任北市副市長黃珊珊，正為「狗吠火車」說法隔空交火，黃珊珊再發文表示，當初許多人對指揮中心的建議才是真的狗吠火車。

陳時中接受專訪指台北市副市長黃珊珊對內湖、南港交通就像狗吠火車一樣，黃珊珊則反指當初等不到疫苗時，大家對陳時中的要求才叫狗吠火車。

陳時中今天則回應，他指的是黃珊珊擔任議員時提出很多改善方案，若都沒有做就變成一種狗吠火車，還提出與黃珊珊的手機通訊畫面，表示去年疫情嚴重時，黃珊珊提出萬華專案等需求，他回答努力、已在安排，絕對不是狗吠火車，而各縣市都有相關需求，指揮中心都一一解決。

黃珊珊今天出席2022台北新創基地節「expo Fest 新創基地嘉年華-開幕記者會」，會後接受聯訪時被問及此事，再提「全國人民在疫苗不足跟快篩劑不夠的時候，對陳時中部長的要求算不算狗吠火車呢」。

黃珊珊之後又臉書發文表示，「我覺得，從2020年口罩、疫苗、快篩劑三缺的時候，多少人對於中央疫情指揮中心的建議，才是真的狗吠火車」。

黃珊珊表示，她當北市防疫副指揮官，無論是口罩、疫苗、快篩，沒有提供足量供應，甚至盲目獨厚某些特定廠商，人民每次都必須大排長龍搶購防疫物資；以及今年Omicron疫情大爆發，在沒有超前部署足量快篩的情況下，就減縮入境隔離天數規定等，「這是誰的問題」。

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黃珊珊指出，大量快篩陽性病人在醫院急診室前大排長龍，地方政府呼籲快篩陽有症狀應視同確診，結果中央打了回票還說10%偽陽性、會限制人民自由權利等等，「遲遲不肯正視醫院醫療負荷過重問題的，又是誰」。

黃珊珊說，有些人對於自己份內的責任草草了事跑去選舉，整天說空話、噴口水、炒作聲量、製造金句，「但防疫長達兩年多，這些事，沒有那麼容易被遺忘的」。（編輯：李錫璋）1110806