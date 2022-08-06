返鄉選嘉義縣長 王育敏：打造福利觀光樂活大縣
2022/8/6 14:42
（中央社記者蔡智明嘉義縣6日電）國民黨嘉義縣長參選人王育敏今天參與國民黨造勢活動說，決戰最後100天，現在啟動選戰不算晚，她要把嘉義縣打造成福利、觀光、樂活大縣。
國民黨今天在嘉義縣黨部舉辦五合一選舉徵召提名同志介紹會，國民黨主席朱立倫、立法院黨團總召曾銘宗、立委翁重鈞等人陪同王育敏現身，獲得在場近千名支持者熱烈歡迎。
王育敏致詞頭一句話就說：「改變嘉義讓阿敏來！」展現參選決心。王育敏表示，現在需要一個有遠見、有格局、可以帶領嘉義縣改變的縣長，她不只是社會福利專家，在健康、環保、勞工方面她都瞭解，當選後要把嘉義縣打造成福利、觀光、樂活大縣。
王育敏強調，決戰最後100天，現在啟動選戰不算晚，去年遠見雜誌整體縣市競爭力嘉義縣吊車尾，嘉義縣民支持民進黨20年有換來好日子嗎？她當選後一定給縣民過好日子。
朱立倫、翁重鈞、曾銘宗輪流上台拉抬、誇讚王育敏在不分區立委的優秀表現及在社會福利的專業，可以翻轉嘉義縣，讓人口不再流失。
朱立倫也針對美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台影響表示，國民黨立場是絕對捍衛中華民國、保衛民主自由，維持兩岸和平穩定，希望透過穩定交流對話，避免衝突誤會。（編輯：郭諭儒）1110806
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