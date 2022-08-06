柯文哲：30億元買飛機都不夠 避戰才是最高上策

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（中央社記者郭建伸台北6日電）聯電前董事長曹興誠宣布捐新台幣30億元加強台灣國防，民眾黨主席、台北市長柯文哲說，國防預算哪是30億元可解決，買一架飛機都不夠，謀略跟外交戰要正確，到最後要打陣地戰非常慘烈，避戰才是最高上策。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）日前訪台，引發北京不滿，不僅對台軍演，也暫停輸入部分台灣食品、水果、漁產品與調製食品等品項，並暫停對台灣出口天然砂。

台灣民眾黨今天下午舉行3週年黨慶活動，柯文哲在會前受訪，再度談及中美衝突及台海情勢。

柯文哲表示，以醫學的觀點，預防容易治療困難，美國總統拜登（Joe Biden）、中國國家主席習近平日前曾通話，一定有很多問題要談，希望中、美知道彼此底線。

柯文哲呼籲，大陸方面應冷靜一點，民族主義可以高漲到一定程度，太過度就會讓很多事情難以控制，希望中國跟美國有良好溝通。他也向北京喊話，呼籲別被民族主義推著走，否則有時會失控。

柯文哲提到，他知道在主流民意下，舉辦台北上海雙城論壇對他而言是扣分，但仍希望台灣跟美國、日本、中國及周邊國家有良好溝通。（編輯：張均懋）1110806