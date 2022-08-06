澳洲前總理：民主國家互挺 與台灣團結一致

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者丘德真雪梨6日專電）近日台海情勢成為國際社會關注焦點，澳洲前總理艾波特昨天與駐雪梨辦事處處長范惠君會面，表示對台灣的支持態度。他說，這次會面是為了「宣示與台灣團結一致」。

艾波特（Tony Abbott）與范惠君會面後，分別透過推特（Twitter）和臉書（Facebook）發文。文中他提到「面對中國政府的好戰」，他與范惠君會面是為了「宣示與台灣團結一致」。

艾波特呼籲：「在這個充滿挑戰的時勢之下，民主國家應該要互相支持。」

駐雪梨辦事處隨後透過臉書轉發分享艾波特的推文；范惠君在臉書表示「誠摯感謝澳洲前總理Tony Abbott聲援我國，與台灣並肩共同面對威權武力威脅，並呼籲民主國家應團結齊心面對挑戰。」

台灣外交部亦在艾波特的推文下留言，表示樂見艾波特與范惠君會面，並且感謝艾波特對台灣的友好支持。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）日前訪問台灣，中國隨後在台灣周圍進行實彈軍演。近日台海情勢再度成為澳洲媒體關注焦點，澳洲輿論談論相關議題時，亦提到艾波特曾經訪問台灣引起中國反彈。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

艾波特於2021年10月8日於台灣玉山論壇發表演說，表示憂心中國對台灣的敵意日益加深，並指澳洲應該關心台灣人的命運；他強調：「此刻沒有什麼比聲援台灣更緊迫的事。」

針對艾波特在台灣發表演說內容，中國外交部發言人趙立堅於2021年10月11日的例行記者會，指「澳方個別政客的言論完全是混淆黑白，顛倒是非，極其荒謬」並且「粗暴干涉中國內政」。（編輯：陳惠珍）1110806