林佳龍：淡北道路 曾與李孟諺共尋解決瓶頸方法

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

行政院長蘇貞昌6日除允諾核定淡北道路計畫並補助經費，也特別感謝秘書長李孟諺（左）召集前交通部長林佳龍及相關單位共商興建新關渡大橋以分流車潮，降低北市交通壓力，以解決淡北道路遲遲無法興建的瓶頸。圖為李孟諺與行政院政務委員吳澤成（右）、公路總局長陳文瑞（中）交換意見。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年8月6日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北6日電）行政院將核定淡北道路案，民進黨新北市長參選人林佳龍今天表示，在交通部長任內，他曾與行政院秘書長李孟諺不斷尋找路廊及方法，藉以解決淡北道路遲遲無法興建的瓶頸。

行政院長蘇貞昌今天在台北捷運淡水紅樹林站，聽取交通部公路總局長陳文瑞簡報「淡水河北側沿河平面道路工程（淡北道路）」工程概要、經費分攤、長期整體路網分流計畫。

蘇貞昌除答應核定計畫並補助經費，並感謝李孟諺召集林佳龍、交通部公路總局、地方政府等研商建新的關渡大橋分流車潮，降低台北市的交通壓力，以解決淡北道路遲遲無法興建的瓶頸。

林佳龍下午參加父親節活動接受媒體聯訪表示，政績需要分享、要懂得感恩，也希望與新北市長侯友宜是以政績為主軸的君子競爭。侯友宜很多引以為傲的政績，包含林口交流道匝道改善、汐東捷運等，都需要行政院及交通部的支持，也「感謝侯市長的參與」。

林佳龍下午也在臉書（Facebook）指出，以往淡北道路計畫，因終點需直接銜接台北市大度路，讓許多人憂心只是將塞車路段從淡水竹圍改到北市大度路，並沒有縮短淡水居民往返台北市的時程。

他說，在交通部長任內全力支持興建淡北道路，曾在李孟諺辦公室一起在地圖上找尋新橋及聯絡道路的可能路廊，以分流台北市的交通壓力；也與公路總局同仁研議優化淡北道路，擴大服務淡水河左岸的八里、五股、蘆洲、三重與新莊。

林佳龍表示，「關渡新橋」將讓淡北道路的終點，除既有的北市大度路外，也透過建新橋，跨越淡水河銜接八里的市道103（龍米路），未來銜接台64線，不但疏解進入大度路的車流，也讓淡水河左岸的市民，得以利用淡北道路方便往返淡水。

他說，不論是改善林口交流道、汐東捷運、或是淡北道路等跨域的重大交通建設，多次參與北北基桃市長的會議，因地方政府各有主張讓交通問題卡關，他促成「北北基軌道路網政策溝通平台」，打破多年僵局。

林佳龍表示，當初在交通部協助不是為了選票，今天出來發聲也不是為了收割。交通路網能夠翻新新北市，為淡水、八里及北海岸帶來更大的觀光價值。

他說，下週將陸續由政策群召集人也就是民進黨立委羅致政及競辦各發言人，對外公布交通、產業、水利、社福等20大項政見，100項具體的主張。（編輯：戴光育）1110806