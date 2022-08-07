兩岸城市交流 蔡其昌：應承認中華民國主權

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民進黨籍台中市長參選人蔡其昌（前右2）7日上午與民進黨籍台中市議員曾朝榮（前右）等人，前往大坑9號步道跟民眾打招呼，預祝大家父親節快樂。中央社記者趙麗妍攝 111年8月7日

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（中央社記者趙麗妍台中7日電）民進黨台中市長參選人蔡其昌今天受訪，對於兩岸是否進行城市交流，他表示，應建立在承認中華民國主權的存在，捍衛台灣的自由民主人權前提下，對等、和平、尊嚴進行交流。

父親節前夕，蔡其昌今天一早與民進黨籍立委莊競程、民進黨籍台中市議員曾朝榮以及市議員參選人蔡雅玲、謝家宜，前往大坑9號步道跟民眾打招呼，預祝大家父親節快樂。

蔡其昌接受媒體訪問，關於兩岸是否進行城市交流，他表示，兩岸當然應該要交流，要建立在承認中華民國主權的存在 捍衛台灣的自由民主人權，若沒有這些前提，對岸只想併吞台灣、消滅中華民國，相信國人不會接受。

蔡其昌說，兩岸本來就應該和平相處，可惜對岸不承認中華民國的存在，民主自由的生活方式無法保障，交流的意義不大，個人立場希望兩岸可以對等、和平、尊嚴進行交流，台灣的主權必須被肯定。

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大坑山區有台中市的後花園之稱，每逢假日許多民眾前來登山運動，蔡其昌表示，若當選市長，將對大坑步道進行整體規劃和修建，定期維護工作，也會協助在地攤商促進消費環境改善，讓攤商們有更好的環境、提高收益，讓市民朋友擁有更舒適的運動場地。

許多登山民眾反映，有宗教團體常放生蛇類，導致步道蛇出沒，蔡其昌則說，不屬於當地的蟲蛇出沒，對民眾造成危險，他會和相關單位研究解決，呼籲市民、宗教團體不要隨便進行放生活動。（編輯：黃世雅）1110807