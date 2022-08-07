澎湖五合一選舉 國民黨期盼揮全壘打

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（中央社澎湖縣7日電）國民黨主席朱立倫今天在澎湖提名同志介紹會中表示，全台22縣市長完成作業，可以連任全數提名，全數當選，提名過程難免有遺珠之憾，期許放下小我，顧全大局，讓國民黨年底選舉成功。

國民黨澎湖黨部今天舉辦年底五合一選舉提名參選人團結誓師大會，朱立倫與黃復興黨部主委季麟連2人都親自到場，一一介紹提名同志並授旗，同時與黨務幹部座談和參與八百壯士父親節餐會及訪視澎湖伯青創廠商等。

朱立倫表示，中國國民黨是創建中華民國、永遠捍衛中華民國、堅持民主自由與維護兩岸和平的政黨，戰爭之下沒有贏家，只有輸家。

朱立倫表示，國民黨在全國22縣市中，執政有14縣市，過去4年來的政績表現都非常好、獲得肯定，印證國民黨執政品質保證，尤其澎湖縣長賴峰偉對於澎湖非常了解，在推動濫葬墳墓遷移與推動觀光等作為，需要很有勇氣與決心，給予高度的肯定，因此可以連任者全數獲得提名，年底希望都能全數當選，同時培養新的人才，一棒接一棒。

朱立倫表示，縣市長提名有失有得，難免有遺珠之憾，雖是短暫的犧牲與失望，希望能化小我顧全大我，相信成功的是國民黨，未來會有更多機會來服務。

賴峰偉感謝黨中央與黨部在其澎湖先後3任縣長任內的提拔，讓澎湖近20年來，真正做到脫胎換骨，成為國際島嶼海上明珠的縣市。

國民黨今天分別介紹縣長提名賴峰偉、議員提名議長劉陳昭玲、提名呂光宇、歐中慨、許國政、林建勳和湖西吳政杰；鄉市長有馬公市長呂永泰、湖西鄉長陳振中及鄉市民代表和村里長等8人，今天都接受朱立倫授旗，期盼年底五合一選舉，提名同志揮出全壘打。（編輯：黃世雅）1110807