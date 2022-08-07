中華民國由北京政府繼承？陳儀深：非國史館主張

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（中央社台北7日電）台灣憲法學會前理事長許慶雄在國史館線上講堂指「中華民國已經由北京政府代表、繼承」，引發爭議；國史館館長陳儀深今天晚間發表聲明強調，學者到國史館演講本來就會有不同意見，但這不能代表是國史館的主張。

國史館邀請許慶雄主講「民主國家與憲法」，演講影片今天在國史館臉書發布。不過，因影片裡的簡報圖卡出現「『中華民國』已經由北京政府代表、繼承」等文字，引發國民黨質疑是否為總統蔡英文意見？網友也留言批評，「是在哪一國的國史館演講？」

對此，國史館館長陳儀深晚間發布聲明說，許慶雄演講當天他在場，有當場表達不同意見；許慶雄將「中華民國」4個字看得太重，殊不知兩蔣時代的中華民國與李登輝總統以後的中華民國是「同名異物」。

陳儀深指出，國史館2樓紀念李登輝的展覽「關鍵1991」仍在展出，去年舉辦的研討會論文剛結集出版，歡迎大家來討論指教，但不歡迎亂扣帽子。

陳儀深表示，國史館每周四都有邀請學者來演講，不同學者會有不同觀點，本來就不能代表國史館的立場、觀點，也不能轉嫁成為國史館的「主張」。（編輯：林克倫）1110807