綠質疑為選舉訪林姿妙 侯友宜：為國家能源努力

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民進黨質疑新北市長侯友宜與宜蘭縣長林姿妙合體是為總統大選鋪路，侯友宜（右2）8日表示，為新北地熱發電考察宜蘭經驗，是為市民與國家能源努力。中央社記者王鴻國攝 111年8月8日

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（中央社記者王鴻國新北8日電）林佳龍參加蔡其昌新書發表，國民黨批不尊重新北市民，民進黨質疑侯友宜與林姿妙宜蘭合體為總統大選鋪路，侯友宜表示，為新北地熱發電考察宜蘭經驗，是為市民與國家能源努力。

新北市長侯友宜今天視察中和社會住宅安邦段興建工地，實地了解工程進度及品質。他接受媒體聯訪時表示，在疫情影響及缺工缺料下，廠商仍全力以赴，兼顧施工進度品質。

至於社宅建設遭民進黨新北市長參選人林佳龍批評進度緩慢的問題，侯友宜表示，已完工及興建中的社宅戶數達1.1萬戶，中長期來看，新北未來將與中央攜手打造至少4.5萬戶社宅。社宅一定往前衝，進度不落後。

媒體詢及國民黨批評林佳龍前往台中參加立法院副院長蔡其昌新書發表會是「不尊重新北市民」說法，民進黨也質疑侯友宜到宜蘭縣和縣長林姿妙合體是為總統大選鋪路等問題。

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侯友宜表示，新北市面對國家缺電危機，有責任努力拓展再生能源，宜蘭是第一個地熱發電成功的縣市，他去了解商轉過程會遇到什麼問題，藉此做好地熱發電商轉的準備，讓在金山萬里發展的地熱發電能順利成功，他一切為市民，一切為國家能源發展努力不懈。

民進黨新北市議員參選人卓冠廷在臉書貼文「林佳龍參加蔡其昌新書發表，國民黨：不尊重新北市民，侯友宜與林姿妙宜蘭合體，侯友宜：市政學習，嗯，話都侯友宜講就好，2024總統大選加油」。（編輯：張銘坤）1110808