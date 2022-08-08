周春米談縣政願景 關心交通醫療與創造產業環境

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（中央社記者李卉婷屏東縣8日電）民進黨屏東縣長參選人、立委周春米今天接受廣播節目「新聞放鞭炮」主持人周玉蔻專訪表示，屏東人最關心交通與醫療，現在更要創造產業環境，培養在地人才。

周春米歷經激烈的黨內初選勝出，已正式提名為屏東縣長參選人，不僅是黨內首名女性參加縣長初選，更要力拚屏東第一位女縣長。周玉蔻提問在屏東政治態勢下，民進黨提名的人選應該就會當選，周春米則表示，「我還是很認真跑行程。」

周玉蔻話鋒一轉，追問從退黨的立委蘇震清參選屏東縣長，是否會為選情帶來衝擊？周春米回應，團隊按部就班、穩紮穩打，屏東鄉親近年來對縣長潘孟安的執政信賴，未來將以縣政及帶領的方向為重點，她應該會是讓大家比較信賴對象。

談到屏東人最關心議題是什麼？周春米說，醫療跟交通一直都是鄉親在意的，交通便利、醫療保護達到平權，有基本生活品質，接下來著重如何創造產業環境，讓年輕人願意留下來，培養在地人才。

周春米接受線上網友提問，其中就包含交通壅塞問題。周春米指出，台東與屏東的草埔隧道開通之後，車流大，所以希望建設屏南快速公路，目前路廊部分研擬中，也希望設立恆春觀光鐵道，漫遊恆春。已定案的高鐵到屏東，執行相關綜合規劃中。

周春米提及，屏東地理位置得天獨厚，好吃的玉荷包、芒果、蓮霧都是第一批產出，屏東可可也在世界綻放光芒，這次美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，潘孟安就透過副總統賴清德送上屏東可可嘗鮮。

周春米表示，縣政要連續，屏東擁有自己特色，最重要提供人民最基本的照顧。透過建設、活動，讓外界看到屏東的能量；勝利星村、台灣燈會、設計展等文化藝術展現，翻轉對屏東既定的印象。（編輯：謝雅竹）1110808