綠委拜會 日華懇：堅持安倍路線讓台日越來越好

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（中央社記者王揚宇台北8日電）民進黨立委郭國文等人訪日，今天拜會日華議員懇談會。日華懇會長、眾議員古屋圭司表示，即便日華懇預料台日的交流會引起中國的不滿，但仍會堅持「安倍路線」，讓台日關係越來越好。

立法院亞東國會議員友好協會會長郭國文與民進黨立委何志偉、林靜儀、張廖萬堅、林楚茵日前訪日，展開一連串行程，今天拜會日華議員懇談會；郭國文會後發布新聞稿，說明相關情形。

古屋圭司表示，雖然常被中共針對，但中國其實很好預測，而過去日本已故前首相安倍晉三幾次與台灣的接觸，包括和台智庫進行會談，或是和總統蔡英文談話，甚至到規劃訪台行程，都引起中國的抗議。

有傳聞指出，中國有針對侵台進行推演，古屋圭司指出，在台日未有正式邦交關係的狀況下，會持續增加互動。

參議員有村治子說，上個週末，日方比照自衛隊的腳本，針對台海進行沙推，且早在今年春天，台海較為緊張時就進行規劃。有村治子也說，會在國會當中努力，把台灣旅行法作為未來目標。

郭國文則表示，去年12月，安倍晉三提出「台灣有事就是日本有事」等語，至今令人難以忘懷；如今，在中共軍演下，更是驗證安倍晉三一席話，證明安倍晉三是先知，準確預測台海發展趨勢。

何志偉指出，上個月副總統賴清德到安倍晉三家中悼念的畫面露出後，對於台日交流有鼓舞的作用。林楚茵提到，若日本能有「台灣旅行法」強化雙方交流的基礎，能達到外交及安全保障的突破。

林靜儀表示，期待台日持續相互扶持，降低假訊息對國家的傷害，也繼續在印太戰略上作為區域和平的夥伴。

另外，參訪團也拜會熟知跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）議題的自民黨幹事長、參議員世耕弘成，他認為只要重視自由貿易，就必定會符合入會資格，然而有國家妨礙台灣加入也是需要克服的難題。

世耕弘成說，從4月開始，台日經濟夥伴委員會上就有「非正式」的「非正式接觸」，台灣加入CPTPP整體而言利大於弊，會向各國說明爭取，也希望台灣爭取其他國家支持，來側助日本的努力。（編輯：林興盟）1110808