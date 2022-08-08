烏干達難民滯台7年無法取得身分 監察院促政院檢討

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（中央社記者陳俊華台北8日電）監委紀惠容、高涌誠今天說，烏干達籍A女來台尋求難民庇護，但因台灣還沒有制定「難民法」，只以不遣返原則處理，A女來台7年仍無法取得身分，只能仰賴NGO接濟維生，監察院促請行政院檢討改進。

紀惠容、高涌誠透過新聞稿表示，一名烏干達籍女同志A女，因烏干達的國情仇恨同志，A女與同性伴侶遭群眾私刑，同性伴侶甚至被活活打死；A女為避免因性傾向所引來的生命威脅，在民國104年7月以探親名義來台尋求難民庇護。

監委指出，台灣還沒制定難民法，也沒有實質的認定難民審查機制，對於來台申請庇護的難民以個案處理，經人權團體奔走，只以不遣返原則處理，但也造成案主生活困難，因為沒有合法身分，無法工作、無勞健保，難以自力，全仰賴NGO團體接濟。

監委指出，國際「公政公約」具有國內法律效力，政府有義務遵守「不遣返原則」，避免A女返回烏干達後發生憾事。內政部移民署依「外國人強制驅逐出國處理辦法」，暫緩將A女強制驅逐出國，但A女在台仍是「非法居留」的外國人，凸顯台灣欠缺「不遣返原則」具體生活照顧機制。

監委說，現行法令無法給予A女合法居留身分，內政部移民署與A女溝通後在109年8月6日函有關機關表示，A女願透過中轉機制前往第三國，但在等待中轉期間，無相關配套，形成A女無法自力更生的困境。

監委表示，A女在110年間陳情表示「最渴望的仍是留在台灣」、「我希望在台灣尋求庇護」，未來將A女中轉到他國的作法是否適當，相關機關宜審慎評估。

監委指出，制定難民法、將「不強制遣返原則」納入難民法中，是台灣在難民議題上重要的人權保障工作；目前對於核許暫緩強制驅逐出國，卻無從依現行法令認定身分的外國人，仍無具體庇護、照護措施，政府應在人權捍衛扮演更積極角色。

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監委說，雖然內政部在111年3月29日公告「外國人停留居留及永久居留辦法」修正草案，增列「因實務需要得核發臨時外僑登記證」，草案在5月30日預告結束，但仍未完成法制作業，A女仍是非法居留在台灣的外國人，「只是不會被遣返」。

監察院內政及族群委員會、外交及國防委員會、社會福利及衛生環境委員會7月19日通過紀惠容、高涌誠所提的調查報告，促請行政院盡速「外國人停留居留及永久居留辦法」修正草案法制作業，讓台灣人權工作再往前一步。（編輯：蘇志宗）1110808