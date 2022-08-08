陳時中：地方政府有應盡責任 黃珊珊心態要改

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（中央社記者陳昱婷台北8日電）民主進步黨台北市長參選人陳時中今天表示，台北市副市長黃珊珊心態要稍微改一下，地方政府有地方政府的責任，如果地方把該執行的事都當成中央應做的事，「台灣會很糟」。

陳時中提出內湖區交通解方，包含4項道路工程，但黃珊珊說，4項中有3項須有交通部高速公路局配合，另一項牽涉松山機場存廢，希望提具體可行政見。

陳時中晚間接受三立新聞台節目「新台灣加油」專訪時表示，中央擬定政策、編列預算後，地方要執行，如果地方把該執行的事都當成中央應做的事，「台灣會很糟」。

他說，內湖交通問題，黃珊珊指他提的解方須有高公局配合才能完成，質疑可行性，但政府一體，地方有問題要主動向中央提出，中央看到問題也要找地方配合解決，雙向互動，非僅特定人士才能做。

陳時中表示，台北市政府這8年如果認為這些方案可行，就會向交通部提如何改善，不能沒提過又在別人提起時東扯西扯。這是地方問題，地方應有誠意，而不是好像跟國道有關就都應由中央解決，「光這句話我就聽不下去」。

被詢及中國國民黨台北市長參選人蔣萬安、有意競逐的黃珊珊有沒有提出不錯的政見時，陳時中說，欣賞蔣萬安提到的愛護動物概念及青銀換居；作為進步國家進步首都，台北應愛護動物並具同理心，雖沒看到蔣萬安提具體做法，但他欣賞且同意動物保護概念，可誇獎一下，他將來也會提相關政見。

蔣萬安日前表示，台北可持續加強毛小孩照顧面向，包含擴大推廣寵物保險、流浪動物之家納入生命教育概念及參考日本規劃寵物專車。

此外，陳時中表示，應整體考慮青銀換居議題，內涵非常複雜，包含都市更新等，他一定會負責任於選前提規劃與構想，爭取市民認同。

他說，蔣萬安提青銀換居時，黃珊珊質疑早已在做，但黃珊珊這樣說不太對、怪怪的，台北做的項目跟蔣萬安提的不同，且黃珊珊說的時候根本沒成案。（編輯：李明宗）1110808