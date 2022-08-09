陳其邁YouTube新單元「緊來看邁」 蔡總統首集來賓

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

影片來源：陳其邁

（中央社記者蔡孟妤高雄9日電）高雄市長陳其邁官方YouTube頻道今天推出全新單元「緊來看邁」，首集與來賓總統蔡英文到在地網紅「林叨囝仔」家作客，與一群活潑小朋友互動，展現親切一面，也講述政府育兒政策。

高雄市政府今天發布新聞稿表示，陳其邁官方YouTube頻道今天推出全新單元「緊來看邁」，首集影片由陳其邁偕同蔡總統親訪有6個孩子的高雄親子網紅「林叨囝仔」家。

為培養孩子們獨立及探索興趣，「林叨囝仔」家是自學家庭，自主安排課程，媽媽讓大哥諾亞及二哥以亞，當起蔡總統及陳其邁的老師，蔡總統還直呼「不要把我當掉」，過程輕鬆有趣。

以亞以自信流暢手勢教導陳其邁使用縫紉機，完成縫紉初體驗，成功縫製六妹薇亞的圍兜，而蔡總統也和媽媽大談育兒政策。

政府育兒津貼今年8月再加碼，未滿2歲兒童育兒津貼及托育補助每月再加碼補助新台幣1500元，在家照顧育兒津貼每月5000元，若送托準公托中心每月可領托育補助8500元。

陳其邁也送上高雄市111年推出的新生兒大禮包給「林叨囝仔」家7個月大的妹妹薇亞，為鼓勵市民多生育，市府還提供生育福利補助二擇一，可選擇生育津貼或全國首創坐月子到宅服務；如選擇坐月子到宅服務，第1胎補助時數加碼至120小時（價值3萬元）。

影片中，陳其邁化身為新手奶爸從餵小朋友吃飯到縫製圍兜，也接過嬰孩的副食品細心餵食。陳其邁並致贈高雄捷運橋頭糖廠站站長「蜜柑」限定商品，而陳其邁家的貓咪陳小米也獲得「林叨囝仔」精心準備的小禮物。

市府表示，「緊來看邁」單元將在陳其邁官方YouTube頻道陸續播出，邀市民及粉絲持續鎖定關注。（編輯：陳仁華）1110809