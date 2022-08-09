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總統蔡英文感謝國人 面對中國威脅保持冷靜自信

2022/8/9 14:45（8/9 15:36 更新）
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總統蔡英文（左）9日在雲林斗六永福寺參拜致詞，感謝國軍弟兄姊妹們面對中國威脅堅守崗位，站在第一線保護台灣。左2為民進黨立委劉建國。（民眾提供）中央社記者蔡智明傳真 111年8月9日
總統蔡英文（左）9日在雲林斗六永福寺參拜致詞，感謝國軍弟兄姊妹們面對中國威脅堅守崗位，站在第一線保護台灣。左2為民進黨立委劉建國。（民眾提供）中央社記者蔡智明傳真 111年8月9日
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（中央社記者蔡智明雲林縣9日電）總統蔡英文今天在雲林斗六永福寺參拜致詞，感謝國軍弟兄姊妹們，面對中國威脅堅守崗位，在第一線保護台灣，也感謝台灣人民在整個中國軍演過程中表現得很冷靜、成熟、自信。

蔡總統今天上午到雲林縣斗六市參拜永福寺與福德宮，並出席斗六市斗六好室社會住宅開工動土典禮。

蔡總統在永福寺參拜致詞時說，首先向鄉親致歉，在總統大選後就遇到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，現在才來跟大家謝票，並感謝國人在疫情期間團結合作，把台灣疫情控制得很好。

針對這幾天中國軍演，蔡總統說，感謝國軍弟兄姊妹面對中國威脅堅守崗位，站在第一線保護台灣。

蔡總統表示，這幾年台灣一直受到中國傳遞假訊息的干擾，嚇唬台灣人、欺騙台灣人，拜託大家看到可疑訊息就要去查證，或是向在地民代反映，提醒他們澄清假訊息，這對社會穩定很重要，需要大家一起來做。

蔡總統指出，這次軍演摻雜很多假訊息，但台灣人都很團結，假訊息澄清後都能阻斷，更感謝在整個中國軍演過程中，台灣人民表現得很冷靜、成熟，當國家面臨威脅時，人民保持冷靜、自信，這就是最重要的事。（編輯：陳仁華）1110809

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