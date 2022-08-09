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內政部：建構下水道圖資3D實境 智慧防汛淹水預警

2022/8/9 15:37
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（中央社記者陳俊華台北9日電）內政部今天說，為加強下水道的維護管理及運用，藉由3D技術將管線與周邊空間的立體展示，降低管線挖損情況，已完成數位化長度5124公里，透過分析可達智慧防汛及淹水模擬預警效益。

內政部透過新聞稿表示，從民國104年至今已投入新台幣4.93億元，補助地方政府辦理雨水下水道普查，以加速建置「下水道圖資整合資料系統」；截至110年底，全國雨水下水道建設5629公里，已完成數位化長度5124公里、約占9成。

內政部說，調查所產製出的下水道3D圖台，將擴增實境（AR）與虛擬實境（VR）技術，進一步應用在管線施工或維護管理，未來將持續優化圖資精確性及整合分析功能，達到雲端管理、智慧防汛及淹水模擬預警的效益。

內政部表示，為落實全圖資的正確性，「下水道圖資整合資料系統」已串接國土測繪圖資系統，後續將結合地理資訊圖資雲服務平台（TGOS）全國門牌地址定位服務；未來，地方政府將可透過系統，進行下水道維護熱點、巡檢與修繕紀錄查詢，提升設施維護管理品質。

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內政部說，為確認下水道位置及與周邊環境關係，將透過3D技術把管線與周邊空間的立體展示，運用在管線碰撞與衝突分析，不僅可降低管線挖損情況發生，亦可協助工程事前妥善規劃與其他電力、網路、天然氣等民生管線遷移協調等，對於後續下水道建設有相當幫助。

內政部指出，「下水道圖資整合資料系統」結合智慧科技，如AR、VR技術執行下水道巡查，以輔助工程人員進行管線施工與維護工作。營建署已運用數位化圖資進行淹水模擬與潛勢分析，並將警戒情形以簡訊、LINE訊息及電子信件通知地方政府，啟動防災預警工作。（編輯：翟思嘉）1110809

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