落實居住正義 蔡總統：興建社會住宅是關鍵一環

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總統蔡英文（左）9日在雲林縣長張麗善（右）等人陪同下，出席「斗六好室」社會住宅開工動土典禮。中央社記者蔡智明攝 111年8月9日

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（中央社記者蔡智明雲林縣9日電）總統蔡英文今天到雲林參加「斗六好室」社會住宅開工典禮致詞表示，落實居住正義是她最重要政策，除實價登錄2.0、房地合一稅2.0、擴大租金補貼，興建社會住宅更是居住正義政策關鍵一環。

蔡總統今天在立委劉建國、雲林縣長張麗善、國家住都中心代理董事長花敬群、財政部長蘇建榮等人陪同下，出席斗六市「斗六好室」社會住宅開工動土典禮。

蔡總統致詞表示，中央用行動支持雲林也需要社會住宅，未來請地方政府與中央協商合作，加速社會住宅的興建，回應社會大眾對社會住宅的期待。

蔡總統強調，落實居住正義是她就任以來最重要的政策之一，除了去年上路的實價登錄2.0、房地合一稅2.0，讓房價更透明平穩外，今年7月政府更擴大租金補貼，減輕租屋族負擔，興建只租不售的社會住宅，更是居住正義政策關鍵一環。

蔡總統說，政府目標是興建12萬戶的社會住宅，已興辦的有5.8萬戶，剩下的還在找地、協調、招標中。

蔡總統表示，希望社會住宅結合智慧建築、綠建築、社福據點、文創聚落，建在雲林溪旁的雲林「斗六好室」，就是這樣的建築，落成後將兼具生態、環保、智慧、便利、安全、健康的空間。

花敬群致詞表示，現在除了新竹縣、宜蘭縣、基隆市、澎湖縣之外，其他台灣本島16縣市都有社會住宅的決標，今年政府要完成社會住宅的「環島」，讓全島各縣市都有決標案件；外島部分，馬祖、金門都有社會住宅規畫，民國113年前預期達成6.9萬戶的社會住宅。

花敬群說，雲林社會住宅計畫興建600戶，111年已決標2處505戶，包括「斗六好室」105戶，今天開工預計114年完工；虎尾的「東仁安居」400戶，尚未動土。

蔡總統今天除出席「斗六好室」動土典禮，也參拜斗六市永福寺與福德宮。（編輯：陳仁華）1110809