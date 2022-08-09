駐斯洛伐克代表：中國軍演為轉移民眾對經濟關注

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（中央社記者林育立柏林9日專電）中國在台灣周邊海域軍演受到斯洛伐克高度關注。駐斯洛伐克代表李南陽接受當地最大報訪問時表示，中國軍演目的是轉移民眾對經濟問題的注意力，台灣對北京的威脅已有因應策略。

斯洛伐克大報Denník N網路版8日以「台灣外交官：我們已準備對抗中國侵略，但後果會比烏克蘭戰爭嚴重」為題，刊出李南陽的專訪，10日出刊的紙本將刊登全文。

被問及美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，中國反應為何這麼激烈時，李南陽表示，兩岸的軍事緊張並非裴洛西訪台造成，而是20大召開前，尋求第3任期的習近平利用軍事演習和鼓動民族主義，轉移國內民眾對經濟問題的注意力。

李南陽強調，多數台灣人支持裴洛西的到訪，指責中國對台軍演是不負責任的過度反應。

他說，雖然面臨軍事威脅，台灣不會退縮，將全面強化自我防衛的力量，對中國試圖影響台灣民心和干涉地方選舉也有因應策略。

Denník N記者關心台灣受到的網路攻擊，李南陽說，台灣長期面對中國駭客侵擾，已有豐富的應對經驗，最近的攻擊對台灣的網路安全並沒有造成實質威脅。

歐洲政壇普遍關切中國對俄烏戰爭的立場，對此李南陽表示，中國選擇與俄羅斯站在同一邊，俄國以支持北京對台灣的主權做為交換。

但他指出，台灣與烏克蘭同樣面臨獨裁強鄰威脅，為自由民主奮戰，台灣人因此對烏克蘭遭受的苦難感同身受。政府在戰爭爆發初期就加入西方制裁行列，並在斯洛伐克等國的協助下幫助烏克蘭難民。

李南陽強調，中國的軍演嚴重破壞區域和平，呼籲民主國家加強合作，因應極權陣營的威脅和挑戰。（編輯：陳惠珍）1110809