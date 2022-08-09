展必勝決心 林佳龍：賴清德陳建仁任榮譽主委

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民進黨新北市長參選人林佳龍（前右2）9日晚間表示，新北競選團隊徵得前副總統陳建仁（前右）同意，邀請他擔任榮譽主任委員，可作為雙北聯合競選最佳整合者。中央社記者王鴻國攝 111年8月9日

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（中央社記者王鴻國新北9日電）新北市小英之友會幹部今天和民進黨新北市長參選人林佳龍座談，林佳龍現場宣布，經向總統蔡英文請示後，副總統賴清德、前副總統陳建仁已同意擔任他競選團隊榮譽主任委員。

林佳龍今晚和新北市小英之友會榮譽會長陳建仁等幹部舉辦座談會，陳建仁表示，林佳龍在台中市長任內，無論社會住宅、社會福利、弱勢照顧都面面俱到，因此很有經營直轄市的經驗。

陳建仁指出，新北市在這十幾年來沒有預期中的進展，還有很多可以更上層樓的地方，相信林佳龍能打造新北成為國際化都市，未來在政見上也會和台北市長參選人陳時中合作，讓整個首都圈有更美好發展。

林佳龍表示，立委羅致政是競選總部副主委負責政策群的召集人，新北市的政見會在本週一一推出；最希望新北市發展好的人就是總統蔡英文，她12年前第1次參選就是在新北市。

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他現場也說，他要宣布一個好消息，就是新北競選團隊有徵得陳建仁同意，來擔任榮譽主任委員，可以作為新北、台北聯合競選最好的整合者；另外1位榮譽主委是副總統賴清德，這已有跟蔡總統請示過，蔡總統說這是全國最強的。

林佳龍表示，新北市蔡總統選過、行政院長蘇貞昌跟立法院長游錫堃選過，展現「必勝的決心」，讓最好的人才跟團隊，都能夠一起團結打贏年底新北市的選舉。（編輯：陳仁華）1110809

小英之友會全國總會榮譽總會長陳建仁（圖）9日晚間率新北市小英之友會，與民進黨新北市長參選人林佳龍座談，致詞呼籲各界力挺林佳龍，讓新北有所改變，成 國際化都市。中央社記者王鴻國攝 111年8月9日