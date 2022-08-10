防中擾台 民團籲禁中港澳電子廣告看板及監視設備

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（中央社記者王揚宇台北10日電）美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台期間，多個政府及民間網站遭駭。經濟民主連合今天呼籲，行政院應貫徹公務機關禁用中國資通訊產品，經濟部也應禁止中港澳電子廣告看板與監視設備進口，杜絕中國擾台。

裴洛西（Nancy Pelosi）訪台期間，中國打壓台灣產品進出口，台灣的政府及民間單位也傳出被駭客攻擊情形，例如部份7-ELEVEn統一超商及台鐵的螢幕看板出現反裴洛西文字。

經濟民主連合今日召開記者會，呼籲行政院貫徹公務機關禁用中國資通訊產品，於立法院開議前提出全面稽核報告與違規懲處名單，並要求經濟部禁止中港澳電子廣告看板與監視設備進口，也呼籲廣告業與保全業公布有無使用中國設備，杜絕中國心戰擾亂台灣社會與國家安全。

經濟民主連合研究員許冠澤說，行政院應於立法院開議前，就公務機關旗下包括委託的外包商、廣告商等，仍有使用中國資通訊產品的情事提出全面稽核報告，並提出違規懲處名單。

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經濟民主連合研究員歐栩韶表示，禁止使用中國資通訊產品，是守護「看不見」的資通安全，而公共空間的廣告面板、電視牆，若這些工具在台海緊張時刻，被人發表不實言論或迎合中國政治宣傳，將擾亂社會秩序、打擊抵禦外敵的士氣。

歐栩韶指出，與廣告看板、電視牆功能相呼應的是監視設備，無論道路、百貨公司、門禁社區、校園的監視器，若是使用中國產品，皆可能成為中國監控、掌握台灣人動態的載具，而且這些資訊如果回傳中國，既威脅國安也置民眾人身安全於風險中。（編輯：郭無患）1110810