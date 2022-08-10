林智堅論文風波 柯文哲：只能用醜陋形容

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（中央社記者陳怡璇台北10日電）民進黨桃園市長參選人林智堅論文爭議，台北市長柯文哲今天表示，這案子「只能用一個字形容，ugly」，而民進黨為了選舉，連台大都要攻擊、整個國家亂掉了。

民進黨桃園市長參選人林智堅身陷論文爭議，台灣大學7月底召開學術倫理審定會，校方昨天上午召開記者會說明，認林智堅抄襲余正煌碩士論文且情節嚴重，建議撤銷林智堅碩士學位，並經教務處核定。

台北市長柯文哲今天出席台北市產業數位轉型平台記者會，會前接受媒體聯訪時被問及此事。他表示，客觀來看，老師要負最大責任，怎麼會把同一份資料給兩個學生去寫。

柯文哲並說，真正要檢討的是這問題不是今天才有、也不是只有林智堅一人，現在問題這麼大，台大自己要處理，但他看民進黨的態度「現在民進黨已經不是我當年認識的民進黨」，為了一時的選舉勝敗，民進黨連台灣大學都要攻擊。

柯文哲說「我覺得這案子，到現在為止，只能用一個字形容，ugly」、「人家開審查會，叫你來報告你又不來，人家報告出來，又在外面放炮」，整個國家亂掉了。

副市長黃珊珊在同場接受聯訪時則表示「從來沒有一天像昨天一樣這麼以台大為榮」，相信任何一個台大人都不會希望為任何一個特定人士，賠上台大的學術專業，這件事情就應該是由該負責的人，包括老師跟學生自己都要負責，「一直攻擊台灣大學，不會讓你的論文變成真的」。

此外，媒體提問國民黨副主席夏立言率團訪中一事。柯文哲表示，這要看此行目的是什麼，他不能代替回答，「若是他飛到北京去跟中共抗議，你們這樣封鎖台灣，他如果幹這種事的話，那就去吧；如果這時候跑去募款，拜託，現在什麼時候了」。

另方面媒體追問黃珊珊內湖交通議題，黃珊珊表示，重點在於怎麼樣交通狀況不再惡化，因為道路面積不可能增加，而可以做的硬體建設大部分都做了，現在要看如何控管車流量。

黃珊珊並說，高速公路局、北市交通局幾乎每個月都會開會，都有討論這些問題，北市也要求在路肩開放通車等，如果中央、地方要看政黨顏色才合作，那就不是一個負責任的中央政府。（編輯：張銘坤）1110810