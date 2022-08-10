林智堅學位遭撤 朱立倫籲蔡總統站出來支持台大

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（中央社記者劉冠廷台北10日電）台灣大學撤銷民進黨桃園市長參選人林智堅碩士學位，國民黨主席朱立倫今天說，這是台大捍衛學術倫理、捍衛校譽最堅定的作為，總統蔡英文身為台大校友，應站出來支持台大的決定。

台大9日認定林智堅抄襲余正煌碩士論文且情節嚴重，撤銷林智堅碩士學位。林智堅說，他非常無辜，也是受害者，台大的說法令人難以接受。

朱立倫下午在國民黨中常會表示，台大的學倫會調查結果，非常明顯的證明林智堅的論文抄襲，這是一個台灣最高學府基於學術良心、捍衛教育做出來的決定，台大是國內最高學府、台灣的國際學術聲望代表，當然要堅定支持台大的決定。

朱立倫說，身為台大校友、教授，對於學校在壓力之下，堅定做出這樣的決定，這是台大捍衛學術倫理、捍衛校譽最堅定的作為，所有台大校友應該共同支持、捍衛台大的校譽、學術倫理。

他表示，蔡總統身為台大校友，應站出來明確支持台大決定，這不但代表學術良心、也代表社會道德最低標準，是非曲直絕對不容許扭曲；政治是一時的、選舉更是一時的，不能為了一個人毀掉台大、傷害台大，甚至讓台灣國際聲譽受到莫大傷害。

朱立倫也說，如果今天沒有了道德底線、沒有最基本的是非曲直黑白，教育就毀了，下一代怎麼辦，呼籲蔡總統及民進黨所有台大校友們，要堅定捍衛台大聲譽、學術良心、學術倫理，同時要對社會道德底線、是非黑白曲直，共同發出怒吼，講出良心話。

他表示，說出真話，不要為了政治、權力、一人之私，做傷害台灣、社會、台大的事情。（編輯：謝佳珍）1110810