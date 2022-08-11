中國對台白皮書 外交部：粗糙拙劣政治操作

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（中央社記者游凱翔台北11日電）中國昨天提對台白皮書，外交部今天表示，其內容違背兩岸互不隸屬長年客觀事實，違反國際法侵犯台灣主權，是粗糙拙劣的政治操作，台灣表達嚴正抗議與譴責，並強調切勿低估台灣人民保家衛國的決心。

中國昨天公布「台灣問題與新時代中國統一事業 」白皮書，是繼1993年、2000年後，中國第三度就台灣議題發布白皮書，內容從國際法方面否定台灣主權地位，並大談統一後的政治安排。

外交部中午舉行例行記者會，發言人歐江安表示，中國連日對台軍事挑釁行動不斷，窮盡武嚇、網攻、假訊息的複合式威逼壓迫，更在昨天發布所謂「對台白皮書」，陳述推進「祖國統一大業」，相關內容不僅違背兩岸互不隸屬的長年客觀事實、違反國際法侵犯台灣主權，是粗糙拙劣的政治操作，台灣表達嚴正抗議與嚴厲譴責。

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歐江安強調，中華民國台灣是主權國家，只有台灣民選政府，才能在國際間代表台灣人民；中共政權沒有一日治理過台灣，自然無權代表台灣，當然也不享有對台主權。台灣的主權屬於台灣全體2350萬人民；也只有台灣人民才能決定台灣未來，台灣絕不接受中國專制政權所先設定的兩岸終局，還想要強迫台灣人民接受，中方橫蠻行為只會引起台灣人民進一步的反感及國際社會的唾棄。

歐江安指出，從近日中國藉機窮兵黷武、無端製造危機的行為印證，中國才是製造「國際麻煩的製造者」（international trouble maker）、造成區域動盪的問題根源，台灣國家主權不容侵犯併吞、維護自由民主制度絕不退讓，台灣正告北京當局立即停止對台灣的武力威脅與散布虛假陳述，切勿低估台灣政府與人民保家衛國、捍衛家園的決心與能力。（編輯：郭無患）1110811