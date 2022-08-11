更多編輯台推薦新聞：
專訪／簽收公文一支手機搞定 唐鳳顛覆想像打造行動辦公室
政治

專訪／簽收公文一支手機搞定 唐鳳顛覆想像打造行動辦公室

拳皇XV台灣選手包辦前3名 中國直播平台狂遮國旗
運動

拳皇XV台灣選手包辦前3名 中國直播平台狂遮國旗

世界羽球聯盟積分修正 戴資穎8月底可望重回球后寶座
運動

世界羽球聯盟積分修正 戴資穎8月底可望重回球后寶座

6種農產品買滿600抽200元農遊券 怎麼抽、哪裡可用一次看
生活

6種農產品買滿600抽200元農遊券 怎麼抽、哪裡可用一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
本土BA.5疫情將升溫 羅一鈞籲口罩每天換新、戴法別NG
首頁 / 政治
蔡英文
新聞專題
蔡英文2/300
首頁 / 政治

蔡英文黨內喊話支持林智堅 綠委：不是跟台大對幹

2022/8/11 17:33
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北11日電）民進黨桃園市長參選人林智堅遭台大撤銷碩士學位，民進黨主席蔡英文10日向黨內喊話，「支持智堅捍衛自己的清白」，被外界解讀要與台大「對幹」。民進黨立委羅致政今天說，這不是對幹，這種描述不貼近事實。

身兼民進黨主席的總統蔡英文10日向黨內喊話，她請全體黨公職，團結一致，「相信自己的同志，支持智堅捍衛自己的清白」，傳出黨內批評這是與台大「對幹」。民進黨立法院黨團今天召開記者會，羅致政就此回應媒體提問。

羅致政說，這不是對幹的議題，而是對一個事實或對論文審定看法的不同，不見得是民進黨對台大的對幹，用這種描述不貼近事實。

對於林智堅論文案引發民進黨內不同聲音，該如何彌平的問題，羅致政說，任何政黨內部都有不同聲音，不會只有一言堂，在蔡英文說明後，黨中央的立場非常明確。

針對國民黨開記者會質疑，蔡英文的動作好像是在對教育部施壓，羅致政說，如果民進黨能對教育部跟台大施壓，就不會出現昨天的結果，當事人有透過合法程序去爭取釐清問題的權益。向教育部施壓的說法並不正確，如果民進黨真的有這麼厲害，就不會出現這樣的結果。（編輯：翟思嘉）1110811

蔡英文
輸中貨品被要求改標 王美花：近兩日廠商反映趨緩 巴拉圭大使：台巴愛好和平 但歷史艱難時刻不畏戰
羅致政
夏立言訪中綠委提3問3要 藍批抹黑抹紅 裴洛西訪台頻傳駭客攻擊 綠委：視為國安危機處理
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
蔡英文：資訊戰與認知作戰是台灣生存最大挑戰