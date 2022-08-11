蔡英文黨內喊話支持林智堅 綠委：不是跟台大對幹

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（中央社記者王揚宇台北11日電）民進黨桃園市長參選人林智堅遭台大撤銷碩士學位，民進黨主席蔡英文10日向黨內喊話，「支持智堅捍衛自己的清白」，被外界解讀要與台大「對幹」。民進黨立委羅致政今天說，這不是對幹，這種描述不貼近事實。

身兼民進黨主席的總統蔡英文10日向黨內喊話，她請全體黨公職，團結一致，「相信自己的同志，支持智堅捍衛自己的清白」，傳出黨內批評這是與台大「對幹」。民進黨立法院黨團今天召開記者會，羅致政就此回應媒體提問。

羅致政說，這不是對幹的議題，而是對一個事實或對論文審定看法的不同，不見得是民進黨對台大的對幹，用這種描述不貼近事實。

對於林智堅論文案引發民進黨內不同聲音，該如何彌平的問題，羅致政說，任何政黨內部都有不同聲音，不會只有一言堂，在蔡英文說明後，黨中央的立場非常明確。

針對國民黨開記者會質疑，蔡英文的動作好像是在對教育部施壓，羅致政說，如果民進黨能對教育部跟台大施壓，就不會出現昨天的結果，當事人有透過合法程序去爭取釐清問題的權益。向教育部施壓的說法並不正確，如果民進黨真的有這麼厲害，就不會出現這樣的結果。（編輯：翟思嘉）1110811