林佳龍支持18歲公民權 提3政策打造青年夢想空間

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（中央社記者高華謙新北12日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今天說，支持18歲公民權，如果當選將成立學生社團辦公室、推動新北青年設計基地，每年補助108組創業青年進駐共享辦公室。

林佳龍在社群網站臉書（Facebook）表示，今天是國際青年日，除了必須贏得年底地方選舉，他也希望大家支持18歲公民權複決，蓋下同意票、還權青年，讓台灣民主向下扎根。

他說，台灣民主要再升級，支持18歲公民權就是民主再進步指標。以新北為例，年滿18歲、未滿20歲青年有超過7萬3000人，他們受限憲法無法透過選票表達意見、行使完整公民權利。

為支持青年發展，林佳龍提出3點規劃，首先是成立學生社團辦公室，協助學生社團發展與交流學習，希望每年邀請高中及大專校院學生代表座談，讓青年自主發聲，深化校園自治與青年公共事務參與。

第2是推動新北青年設計基地，扶持青年多元文化發展，同時補助高中及大專校院設計創意科系成果經費，幫助青年多元文化發展與探索，讓新北青年創造力被更多人看見。

另外，計畫每年補助108組創業青年進駐共享辦公室，並安排業師一對一輔導及擴大募資機會。每年提供500個新創產業實習機會，培育新創人才。

立法院會今年3月通過18歲公民權修憲案，將在11月26日與地方公職人員選舉同日舉行公民複決投票。但至少要獲得965萬以上的同意票才會通過，門檻相當高。

如果複決通過，未來年滿18歲中華民國國民依法有選舉、罷免、創制、複決及參加公民投票之權，以及被選舉權。（編輯：李錫璋）1110812