民進黨桃園市黨部：鄭運鵬接棒是最強母雞

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民進黨立委鄭運鵬（右）將接棒前新竹市長林智堅參選桃園市長。他12日下午在立院舉行記者會表示，願意接受選對會徵召，這是個榮譽，也是責任。中央社記者吳家昇攝 111年8月12日

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（中央社記者吳睿騏桃園12日電）民進黨桃園市黨部今天說，感謝前新竹市長林智堅對桃園的付出，也認同選對會徵召立委鄭運鵬接續參選桃園市長，相信鄭運鵬會是最強母雞，帶領議員們勝選，再造下一個黃金10年。

陷入論文風波的林智堅下午宣布退選桃園市長，由鄭運鵬接棒，立即投入選戰。

桃園市黨部下午發布新聞稿，黨部主任委員張丞儀表示，雖痛心，但支持林智堅捍衛自身清白，也相信鄭運鵬會是桃園最強「母雞」，帶領桃園市議員參選人們勝選。

民主進步黨中央執行委員、桃園市議員呂林小鳳告訴中央社記者，這樣的結果對民進黨難免有影響，在鄭運鵬上陣前，大家先跟桃園市長鄭文燦合體造勢。

民進黨籍桃園市議員楊家俍表示，這對市民或許是更好選擇，市長選舉本該討論市政建設，但中國國民黨一直歪樓到論文抹黑大戰，林智堅退選可專心洗刷清白，選舉也不會膠著在與市政無關議題，回到市政議題直球對決。

他說，鄭運鵬本來就是黨曾預期設定人選，在年輕票及空氣票黏著度高，聲量及能量好，長期凝聚一群年輕人在網路幫忙發酵，即使作戰時間稍短，但爆發力夠強，相當好又適任。

民進黨桃園市議員參選人王珮毓說，鄭運鵬勤走基層，對市政建設發展瞭若指掌，風格深受年輕世代喜愛，過去在中央與鄭文燦合作爭取桃園建設，期待一起為桃園努力。（編輯：方沛清\李明宗）1110812