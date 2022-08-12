兩岸問題 賴副總統：台灣堅持和平對等民主對話

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（中央社記者賴于榛台北12日電）總統府今天晚間發布新聞稿指出，副總統賴清德下午接見美國「布魯金斯研究院」（Brookings Institution）學者專家訪問團，除感謝訪團在印太區域關鍵時刻來訪，也表示面對兩岸問題，台灣將堅持和平對等民主對話。

賴副總統說，布魯金斯研究院擁有106年的歷史，是全世界公認最好的智庫之一，相關研究對美國政府具有決策影響力，同時也受到國際政壇關注，感謝訪團在印太區域的關鍵時刻，不畏疫情來訪，也感謝團長何瑞恩（Ryan Hass）長期對台灣的關注及支持。

中國近日軍演，賴副總統說，台灣在總統蔡英文領導下，非常謹慎、理性、團結地面對中國此次軍事演習，台灣社會也表現得非常理性，民眾生活很平靜，不去挑釁，但也沒有恐懼。

賴副總統表示，這次台灣不分黨派，也沒有人藉此次中共軍演，進一步刺激中共來取得政治利益。

賴副總統說，這也符合過去蔡總統所說，台灣對中國的善意不會改變、承諾不會改變，也不會在中國的壓力下屈服或走回對抗老路，台灣會堅持以和平、對等、民主、對話的方式來處理兩岸問題。

賴副總統指出，即使面對威脅，台灣不會放棄民主、多元、尊重人權的生活方式，期盼美國及民主世界能持續關注台海的穩定及和平。

此外，賴副總統說，台灣經濟表現更強，就更能保護自己，也能為國際社會做更多事，期盼未來台灣能加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）或與美國簽訂「雙邊貿易協定」（BTA）。（編輯：林興盟）1110812