林智堅退選 林佳龍：政治進退需智慧與堅強意志

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

民進黨新北市長參選人林佳龍（中）12日與同黨立委蘇巧慧（前右）等人到新北市鶯歌區碧龍宮參拜，碧龍宮主委周德永（左）出面接待。中央社記者高華謙攝 111年8月12日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙新北12日電）民主進步黨新北市長參選人林佳龍今天表示，政治進退需智慧與堅強意志，智慧與堅強都出現在前新竹市長林智堅名字裡，希望勉勵林智堅，這個決定（退選桃園市長）很不容易。

他說，林智堅選擇將個人戰場及選舉戰場分開，捍衛自身權益，讓選舉戰場回歸正軌、不再失焦，相信林智堅出發點，希望選舉回歸公共政策討論；尊重、支持參選人的決定，選舉戰場由別人接棒，調整隊形後就加速前進。

陷入論文風波的林智堅下午宣布退選，由民進黨籍立法委員鄭運鵬接棒，立即投入選戰。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

林佳龍晚間參拜鶯歌碧龍宮前，接受媒體聯訪表示，民進黨勇於面對各種民意，當然要更努力、誠懇與團結面對年底選舉。鄭運鵬接棒後，團隊變換角色，要更努力，希望彼此可在年底選舉調整隊形、全力衝刺勝選。

媒體詢問，是否擔心外界攻擊鄭運鵬多次為林智堅辯護？林佳龍說，鄭運鵬非論文事件當事人，希望事情告一段落，回歸公共政策討論，不要失焦。參選者與政黨都應提出城市發展願景與政見，這才是向人民負責、爭取選票最重要出發點，也同樣期待在新北討論、辯論公共政策。（編輯：李明宗）1110812