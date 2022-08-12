陪林佳龍到鶯歌參拜 蔡英文提1拜託3感謝1提醒

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（中央社記者高華謙新北12日電）身兼民進黨主席的總統蔡英文今天與民進黨新北市長參選人林佳龍到鶯歌區參拜時表示，有1個拜託、3個感謝及1個提醒，拜託支持林佳龍，感謝支持她連任總統、配合防疫、國軍，提醒小心假訊息。

蔡英文昨天與林佳龍出席18歲公民權宣講活動，遇到民眾舉牌鬧場；她今天與林佳龍到鶯歌碧龍宮參拜，現場維安嚴謹，民進黨立委蘇巧慧及新北市議員參選人卓冠廷也到場，眾人並大合照留念。

蔡英文致詞指出，2010年沒能選上新北市長，現在回想起來可能是因沒來碧龍宮，但她現在已經是總統；現在林佳龍來了，希望林佳龍這次一定成功。

蔡英文表示，新北市有400萬人口，最重要就是人流與交通，林佳龍對交通建設最有專長，他也是歷任交通部長中最積極、有想法、有創意、最會規劃執行與溝通的，她對林佳龍很有信心，「我們的林佳龍最妥當，給大家拜託」。

蔡英文提出3個感謝，首先感謝讓她2020年連任總統成功，能繼續為台灣做事；其次感謝大家團結配合政府防疫，讓COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情平穩並獲得控制；最後感謝前線國軍，「我們有一個比較超過的鄰居」，但台灣有國防力量、有國軍弟兄姊妹不分晝夜在前線保衛台灣。

蔡英文也提醒，中共軍事演習讓台灣社會紛擾不安，對於假訊息要特別警覺，獲得訊息要查證。

林佳龍致詞指出，他見證2016年後蔡總統在前瞻計畫與重大預算對於新北市建設的支持，現在新北市需要大翻新，要讓新北市的特色走向國際化。（編輯：戴光育）1110812