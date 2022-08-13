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鐵三角合體 鄭運鵬：要為桃園打下勝仗

2022/8/13 11:58（8/13 12:46 更新）
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前新竹市長林智堅（前左）退選桃園市長，由民進黨立委鄭運鵬（前右）接棒參選，13日與桃園市長鄭文燦（前中）以「鐵三角」之姿，共同參拜桃園龜山區明倫三聖宮。中央社記者葉臻攝 111年8月13日
前新竹市長林智堅（前左）退選桃園市長，由民進黨立委鄭運鵬（前右）接棒參選，13日與桃園市長鄭文燦（前中）以「鐵三角」之姿，共同參拜桃園龜山區明倫三聖宮。中央社記者葉臻攝 111年8月13日
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（中央社記者葉臻桃園13日電）前新竹市長林智堅退選桃園市長，民進黨立委鄭運鵬接棒參選。林智堅今天說，盼大家的不捨成為支持鄭運鵬的力量；鄭運鵬說，團隊保有理想和士氣，要為桃園打下勝仗。

林智堅昨天宣布退選桃園市長，由鄭運鵬接棒參選，兩人今天與桃園市長鄭文燦以「鐵三角」之姿，共同參拜桃園龜山區明倫三聖宮，展現團結氣勢，並接受媒體聯訪。

林智堅表示，過去鄭運鵬是他的競總總幹事，給他很大協助和支持，患難見真情，此刻鄭運鵬來承擔責任，「我當然也不會缺席」，桃園鐵三角會持續用正向方式，贏得桃園市民支持；外界對他的不捨，他點滴在心頭，期待大家將這些不捨，轉換成支持鄭運鵬的力量。

林智堅也說，選戰到現在，沒看到國民黨桃園市長參選人張善政對未來的願景擘劃，也沒有勤走基層，只有透過身邊的人抹黑、叫囂。

林智堅說，選戰像球賽，「我是先發投手，受了傷，在教練團指揮下先行下場，但我們有王牌投手鄭運鵬上場，相信很快能在賽局中贏得勝利，而不是像張善政，過程中只有場外的人在叫囂，然後自己也不打擊，等著四壞球的保送」，不是外界所樂見。

至於退選是否是有人勸退？林智堅表示，退選的決定是因為看到選戰因論文事件失焦，因此他主動提出這樣的想法，也謝謝選對會的成全。

針對過去挺林智堅論文被外界非議？鄭運鵬表示，當時國民黨提名張善政，「我說張善政是桃園值得國民黨派最強的人選」，他對整個選舉都是正面競爭、沒有口出惡言，但張善政參選到現在，「沒講過任何一句好話」。

鄭運鵬說，他對林智堅的台大論文是看過事證，也確認過時間序列、檔案資料，也公開給對手和國人檢查，但國民黨的抹黑攻擊到現在還沒終止，「我們也是在很不捨的情況下，讓林智堅退出選戰」，很遺憾國民黨持續用這樣的方式做無聊的攻擊。

針對後續選戰是否已就戰鬥位置？鄭運鵬說，鐵三角運作很有效率，「我們的功能、角色轉換，但團隊精神和為桃園服務、希望再創黃金10年的決心沒有改變」，整個團隊都保持這個理想和士氣，要為桃園打下勝仗。（編輯：李錫璋）1110813

前新竹市長林智堅（前左2）12日宣布退選桃園市長，由民進黨立委鄭運鵬（前中）接棒參選，兩人13日共同到桃園龜山區明倫三聖宮參拜。中央社記者葉臻攝 111年8月13日
前新竹市長林智堅（前左2）12日宣布退選桃園市長，由民進黨立委鄭運鵬（前中）接棒參選，兩人13日共同到桃園龜山區明倫三聖宮參拜。中央社記者葉臻攝 111年8月13日
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