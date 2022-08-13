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鄭運鵬接棒參選 鄭文燦：桃園隊有高度共識和韌性

2022/8/13 11:59（8/13 12:11 更新）
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前新竹市長林智堅（前左）12日宣布退選桃園市長，由民進黨立委鄭運鵬（前右）接棒參選，兩人13日與桃園市長鄭文燦（前中）共同參拜明倫三聖宮，展現團結氣勢。中央社記者葉臻攝 111年8月13日
前新竹市長林智堅（前左）12日宣布退選桃園市長，由民進黨立委鄭運鵬（前右）接棒參選，兩人13日與桃園市長鄭文燦（前中）共同參拜明倫三聖宮，展現團結氣勢。中央社記者葉臻攝 111年8月13日
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（中央社記者葉臻桃園13日電）前新竹市長林智堅退選桃園市長，民進黨立委鄭運鵬接棒參選，兩人今天與桃園市長鄭文燦合體參拜。鄭文燦表示，桃園隊有高度共識和韌性，會迅速整隊、變換隊形，桃園一定要贏。

林智堅昨天宣布退選桃園市長，由鄭運鵬接棒參選，兩人今天與鄭文燦以「鐵三角」之姿，共同參拜桃園龜山區明倫三聖宮，展現團結氣勢。

鄭文燦接受媒體聯訪時表示，林智堅在困難時能承擔一切，代表他的韌性，鄭運鵬在困難中承擔重任，相信會獲得市民支持，希望透過合作，讓桃園接下進步的棒子，「我的責任、智堅的願望，都由運鵬來實現」。

鄭文燦說，這個月的選舉是不好的示範，論文的爭議淹沒了一切，抹黑泥巴戰、沒有市政對焦，不是民主選舉常態，他也不認為，用一件事情就能否定林智堅是個好市長、8年執政創造新竹的幸福，「凡事要公平看待」。

至於要如何整合前立委鄭寶清？鄭文燦說，選舉會步步為營，桃園隊會迅速整隊、變換隊形；感謝林智堅在心情負擔沉重時，仍保有韌性，桃園隊的責任交給鄭運鵬，「我們有高度共識和韌性」，會讓大家看到桃園隊是有能力的團隊，希望鄭運鵬上場後，很快隊伍整齊，有信心桃園隊會贏得選舉，「桃園一定要贏」。

鄭文燦也說，「我們支持學術自由，也支持大學自主、捍衛台大的尊嚴」，對他來說，他非常愛台大，「就是因為我愛台大，知道台大之所以成為台大，就是因為追求真理」，所以學倫會當然要嚴謹，不能漠視當事人提出的證據，也不能拒絕當事人申辯，特別是重大學倫事件，不能草草決定，這是基本道理。

鄭文燦說，「我們愛台大，也愛真理」，所以才會要求，必須要在學術標準上，給當事人充分說明和交互對話，作為台大人最光榮的是，不屈從於某些固定教條，而是敢於面對問題，最終來說，一個好的、偉大的大學，當然要呈現出嚴謹度。（編輯：李錫璋）1110813

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