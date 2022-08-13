亞洲無人機研發中心揭牌 蔡總統：翱翔天際接軌國際

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總統蔡英文（中）13日在嘉義縣長翁章梁（右6）、民進黨立委蔡易餘（右3）、陳明文（右4）、吳玉琴（右2）、王美惠（右1）等人陪同下，出席亞洲無人機AI創新應用研發中心開幕記者會揭牌儀式。中央社記者姜宜菁攝 111年8月13日

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（中央社記者姜宜菁嘉義縣13日電）嘉義縣亞洲無人機AI創新應用研發中心今揭牌，總統蔡英文表示，政府正研擬台灣無人機產業發展方案，並帶領業者成立無人機國家隊，結合產官學研能量，推動無人機產業，翱翔天際、接軌國際。

蔡總統今天到嘉義縣參加亞洲無人機AI創新應用研發中心開幕記者會揭牌儀式，嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘、陳明文、吳玉琴、王美惠等人一同見證歷史一刻，嘉義縣將成為全國最完整、最優質的無人機產業聚落。

蔡總統致詞時提到，科技發展到今，政府發現農業地區在下一個世代高科技的研發及發展上，將扮演非常重要的角色。農業及高科技的結合，將是未來嘉義縣發展的模式。

蔡總統表示，近年來無人機的應用，從早期的休閒娛樂，逐漸延伸到商業、農業、國防等高價值領域，更在俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭中，讓全世界看到無人機的重要性。

蔡總統說，面對國際情勢瞬息萬變，台灣也積極提升國防自主以及不對稱作戰能力和能量，在國機國造、潛艦國造的目標下，無人機產業將是政府發展的重點。

蔡總統指出，政府正研擬台灣無人機產業發展方案，針對技術、驗證、市場及人才等面向規劃發展策略；交通部在今年3月，帶領業者成立「台灣無人機大聯盟」，結合無人機技術研究以及產官學研能量，協助政府推動無人機產業發展，並拓展到更多層面的應用。

蔡總統認為，嘉義縣擁有完整的山、海、平原等多元地形和寬闊的空域，是發展無人機的最佳環境。研發中心規劃設立新創園區、研發檢驗基地、考照場、無人機學校及國家競技場，目前已有20家廠商及相關單位進駐。這也證明在嘉義縣設立研發中心，獲得產業界的肯定和支持。

蔡總統強調，嘉義縣未來將成為台灣無人機的重要試驗場域；從民雄航太園區的新創量產、太保研發中心的測試驗證，到義竹的載具測試。她相信，藉由中央的資源挹注，加上國家級的技術實力、嘉義縣的優良環境，將打造出台灣無人機國家隊。

蔡總統期許翁章梁，除了帶領研發中心招商引資，推動嘉義縣產業多元發展，也持續建立航太產業的發展環境，帶動中科院、漢翔及相關協力廠商進駐，讓嘉義縣成為台灣航太產業的新興聚落。（編輯：黃世雅）1110813