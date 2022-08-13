壓軸登場 國民黨17日提名盧秀燕侯友宜競選連任

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（中央社記者劉冠廷台北13日電）國民黨17日將進行最後一階段的縣市長提名作業，將一次提名台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜競選連任，當天2人都會出席中常會接受提名，與黨主席朱立倫同場造勢，拉抬選戰氣勢。

國民黨備戰年底縣市長選戰，各縣市已陸續完成提名作業，國民黨也預計在17日的中常會上，提名盧秀燕與侯友宜參選連任台中市長與新北市長，正式完成22縣市的參選人提名作業。國民黨28日將召開全代會，22縣市長參選人將同台造勢，為年底選戰拉抬氣勢。

黨內人士今天表示，盧秀燕、侯友宜是藍營人氣、聲望最高的兩位縣市首長，17日將到中常會接受提名，壓軸登場的2人將為藍營選戰氣勢再掀一波高潮；國民黨也期待盧秀燕、侯友宜與朱立倫能分進合擊，到全台為藍營縣市長、議員參選人輔選，衝刺選情。

知情人士透露，侯友宜這次計劃全台輔選，前期會以藍營連任縣市為主，後續再與首次參選者同台造勢，因此雙北連線，侯友宜與國民黨台北市長參選人蔣萬安同場造勢，指日可待。至於盧秀燕方面，據了解，只要黨內的縣市長參選人有需要，都會盡力幫忙，目標就是團結勝選。

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朱立倫除前往全台各地推介藍營參選人外，日前也啟動黨機器全力協助蔣萬安，包括協調立委林奕華加入競選團隊擔任總幹事，以及邀請蔣萬安與外國訪團會面等，黨內人士也說，目前組發會也在積極運作，幫助蔣萬安成立各職業公會後援會，藉此爭取更多民眾的支持。

朱立倫近日多次陪同蔣萬安參與活動，包括到龍山寺參拜、出席北市黨部活動等，為蔣萬安拉抬選情；朱立倫預計15日再次與蔣萬安同台，參加臨濟護國禪寺祈福法會，一起為染疫往生者祈福。（編輯：郭無患）1110813