蔡總統嘉市助選李俊俋 憂假訊息顛倒是非

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總統蔡英文（後右5）13日為民進黨嘉義市長參選人李俊俋（後右3）站台助選，向眾人連說3個感謝，並指出李俊俋資歷練豐富、有前瞻視野，是嘉義市長不二人選，籲請鄉親支持。中央社記者姜宜菁攝 111年8月13日

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（中央社記者姜宜菁嘉義市13日電）總統蔡英文今天為民進黨嘉義市長參選人李俊俋助選，並讚李俊俋資歷練豐富有前瞻視野，是嘉義市長不二人選。蔡總統也提醒民眾選舉期間需分辨假訊息，千萬別讓中國顛倒是非。

蔡總統今天在李俊俋陪同下，走訪興村里花甲食堂、大天宮五穀王廟以及嘉邑九華山地藏庵，到村里了解現況並參拜祈求平安。

蔡總統致詞說，3件事情要向民眾說感謝，首先是2020年大選她能連任、立委王美惠能當選，向民眾說謝謝，因為在總統大選後就遇到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，現在才來跟大家謝票。

蔡總統表示，其次是疫情期間，在大家團結之下，台灣疫情控制得不錯，而且很多國家經濟起伏，台灣經濟還是逆勢成長，國家收益也增加，讓政府能多多照顧人民，對兒童、青少年、老年人的照顧，政府都持續推動。

蔡總統最後感謝很多年輕人在國軍服役，針對這幾天中國軍演，國軍面對中國威脅堅守崗位，站在第一線保護台灣。保護自己國家、保護自由民主，這是台灣人的責任，我們要一起打拚，讓國家更好，下一代生活在更加安全與幸福的環境。

話鋒一轉，蔡總統向民眾述說李俊俋經歷豐富，從基層到中央、從行政到立法，有完整的歷練，有專業的口碑，更有行政能力。嘉義市要大進步、大發展，需要更有前瞻視野的市長來掌舵，李俊俋是最佳人選，未來當選後可以和同黨嘉義縣長翁章梁縣市合作等。

蔡總統也提到，中國對台灣的威脅不會停止，但是我們越退讓，中國的威脅越大，我們要堅持，不挑釁、不躁進，台灣要堅守主權、底限，未來除了外有軍事恐嚇，中國一定利用台灣是民主社會，會有很多假訊息、假消息來讓我們內部自己混亂，提醒大家若聽到消息怪怪的，一定要澄清，不要轉傳。（編輯：郭諭儒）1110813