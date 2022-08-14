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選戰桃園隊整編變換完成 鄭文燦：將以攻代守

2022/8/14 11:53
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（中央社記者吳睿騏桃園14日電）桃園市長鄭文燦今天表示，隨著民進黨桃園市長參選人就定位，盼回到市政焦點，桃園隊的整編及變換已完成，將會以攻代守提出各種新議題，他也說，鄭運鵬熟悉市政會是個好市長。

鄭文燦上午出席111年度桃園市大溪區原住民族豐年祭活動，他在活動後接受媒體聯訪，對於記者詢問，隨著前新竹市長林智堅退選，立法委員鄭運鵬接手的看法。鄭文燦表示，希望一個多月來的抹黑大戲可以落幕，選舉畢竟是民主的競爭，希望回到市政的焦點。

鄭文燦指出，鄭運鵬對於桃園市政非常熟悉，過去也協助各種重大建設，是非常聰明、正直的好人才。相信會是一個好市長，這段時間會用最大的努力，贏得最多的支持。

鄭文燦認為，桃園隊很有韌性，整編及變換也已完成，團隊會以攻代守，提出各種新的議題，像桃園新政的2.0，鄭運鵬很快就會推出。

鄭文燦說，這段時間競爭對手太過迷信負面選舉，覺得用抹黑、諷刺或者是扣帽子，好像這就是民主的常態，他認為不是民主，還是要透過好的、正面的競爭。（編輯：張銘坤）1110814

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