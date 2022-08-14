追思慰安婦 馬英九籲日本政府道歉賠償

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（中央社記者楊思瑞台南14日電）台南市慰安婦人權平等促進協會今天在慰安婦紀念銅像前舉辦國際慰安婦紀念日追思會，前總統馬英九出席致詞表示，日本政府應對台灣慰安婦道歉賠償，才有可能撫平歷史傷痛。

追思會在位於中西區中正路與忠義路口的慰安婦紀念銅像前舉行，台南市慰安婦人權平等促進協會理事長童小芸與馬英九、中廣董事長趙少康等人出席，與參與活動民眾先後向慰安婦紀念銅像獻花，現場並安排樂團演奏懷舊歌曲。

馬英九致詞表示，台南市慰安婦紀念銅像所在地附近有許多日治時期建物，一方面提醒大家記得日本殖民歷史，更不應該忘記日本帶給這些慰安婦阿嬤的傷痛。

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馬英九指出，聯合國人權委員會在1996年公布慰安婦調查報告指出，慰安婦是「軍事性奴隸」，正式確認日軍違反人道罪行。根據統計，日軍在二次世界大戰時，從中國大陸、韓國、菲律賓、印尼、台灣等地，以綁架、威脅或哄騙手段，強迫婦女成為日軍性奴隸，台灣約有1200至2000人。

馬英九表示，多名他熟悉的台灣慰安婦阿嬤相繼過世，目前僅存1人健在，她們始終等不到日本政府的道歉賠償，侵略的錯誤或可被原諒，但歷史真相絕不能遺忘，日本政府應展現負責任的態度，對台灣慰安婦道歉賠償，才有可能撫平歷史的傷痛。（編輯：黃世雅）1110814