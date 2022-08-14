林智堅退選牽動選情 藍營擬回歸市政議題

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（中央社記者王承中台北14日電）前新竹市長林智堅退出桃園市長選舉，各界關注是否牽動藍營選情。國民黨黨內人士今天表示，民進黨摔得不輕，勢必卯足全力尋求復仇機會，藍營必須更小心謹慎；藍軍在桃園必須調整方向，回到擘劃市政願景，趕緊端出牛肉。

陷入論文風波的前新竹市長林智堅12日宣布退出桃園市長選舉，民進黨選對會達成共識，由民進黨桃園市區域立委鄭運鵬接棒參選。桃園市長鄭文燦表示，隨著民進黨桃園市長參選人就定位，盼回到市政焦點，桃園隊的整編及變換已完成，將會以攻代守提出各種新議題。

至於國民黨在桃園市選情，一開始歷經提名爭議動盪，但隨後因為林智堅論文風波、新竹棒球場事件讓民進黨疲於奔命，讓藍營得以逸待勞完成整合，藍營選情開始逐漸往好的方向前進；如今綠營祭出林智堅退選試圖止血，各方關注是否牽動藍營選情。

國民黨黨內人士指出，論文案出手過早，雖然一定程度幫助藍營解決地方整合問題，但也給民進黨換將止血機會；民進黨、鄭文燦這一跤摔得不輕，勢必會更卯足全力，陸海空戰力齊發，尋求復仇機會，國民黨選情一開始就不樂觀，必須更小心謹慎。

黨內人士表示，國民黨桃園市長參選人張善政不是攻擊型參選人，面對林智堅論文風波，其攻擊力道也不夠；「對於不擅長在戰場上用槍的人，就算撿到對手掉的槍也沒用」，現在藍軍應該要調整方向，趕快讓張善政做自己擅長的事。

藍營桃園地方人士指出，國民黨在桃園要回到擘劃市政願景，趕緊端出牛肉，按照既定步驟提出市政白皮書，同時檢討鄭文燦跳票的政策；另外，更重要的是要在桃園的南北部規劃建立系統性組織，一起通力合作打贏選戰。

至於鄭運鵬接棒參選是否影響藍營選情，國民黨桃園市議員參選人凌濤指出，鄭運鵬是桃園選出的立委，但過去跟在地議員幾乎零互動，也從未與桃園市府搭配提出政策與願景，能否撐起母雞一職還是個問號。（編輯：林克倫）1110814