蔡總統：防疫之戰藥師保護民眾 給政府最關鍵支持

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（中央社記者陳俊華台北14日電）總統蔡英文今天說，防疫之戰中感謝每名藥師的付出，讓民眾得到保護與治療，包括今年的送藥到府服務、疫情之初藥局協助販售口罩等，每名藥師努力付出都讓人非常感動，給政府最關鍵支持。

蔡總統晚間在衛福部長薛瑞元，以及前衛福部長、民進黨台北市長參選人陳時中陪同下，出席「藥師公會全國聯合會第15屆第1次會員代表大會」。

蔡總統致詞時說，過去幾個月她跟藥師全聯會的朋友見了幾次面，不論是在總統府、用藥安全的園遊會，她對大家的心情都是感謝再感謝，為了台灣防疫工作，藥師公會全聯會所有藥師都盡心盡力，給政府最關鍵支持。

蔡總統表示，藥師公會經常給政府很多建議，「有時候是超過建議，是要求」，今天是藥師公會活動中最輕鬆的一次，只報好消息、沒有其他要求。

蔡總統指出，上個月她到高雄藥局，聽藥師說了很多甘苦談，包括半夜要送藥給確診者、打電話關心患者用藥等，每名藥師努力付出都讓人非常感動。不只今年要送藥到府服務，每個防疫階段，藥師工作都很繁重，疫情之初藥局還幫忙販售口罩，真的很辛苦。

蔡總統說，這場防疫之戰有藥師付出，讓民眾得到保護與治療，現在生活各面向上，藥師的角色會更重要。近年食藥署積極推動藥事照顧服務，無論是居家式藥事照顧、提供長照機構藥物諮詢，對守護民眾都是很大幫助，期待與藥師一起努力，讓台灣的藥事照顧網路更加綿密、完善。

蔡總統表示，過去大家跟陳時中一起打拚，現在薛瑞元也很拚，「請大家繼續支持兩位部長，為台灣做更多的事」。會中，蔡總統也頒發「防疫貢獻獎」給獲獎的藥師。（編輯：蘇志宗）1110814