台灣拚科研永續 蔡總統：準備好與多國密切合作

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（中央社記者鄭鴻達台北15日電）總統蔡英文今天表示，台灣已準備好在科學領域及永續發展議題，與更多國家有更密切的交流合作。她強調海洋是台灣的命脈，期待台灣的海洋科學研究，能為世界帶來更多貢獻。

蔡總統今天前往停泊於基隆港的勵進研究船，出席「基礎科學促進永續發展國際年（IYBSSD）－台灣系列推廣活動」啟動典禮，並與國科會主委吳政忠及多名學童，體驗以手機參與地磁量測科學實驗。

蔡總統致詞表示，2022年7月至2023年6月是聯合國基礎科學促進永續發展國際年，為讓台灣的科學研究能量能被世界看見，國科會正式響應聯合國推出一整年系列活動，展現台灣對基礎科學研究的重視，也代表台灣推動永續發展的決心。

她說，台灣在過去幾年對應氣候變遷、水資源或COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情等挑戰，基礎科學研究都扮演關鍵角色，她稍早也參與台灣地磁量測計畫，可讓研究者了解台灣地磁變化的狀況，同時掌握台灣自然生態發展。

蔡總統指出，該計畫共有44所學校參與，未來一年將根據各校蒐集到的數據，為台灣地磁研究甚至農業發展提供幫助，盼藉由全民參與基礎科學，透過各種活動，讓學校師生、社會大眾更加認識基礎科學研究，也為台灣永續發展貢獻一份力量。

蔡總統表示，稍早活動中也播放來自阿根廷的祝福影片，阿根廷與台灣攜手合作，分別在南北半球進行地磁量測計畫。為讓台灣科研能量能被世界看見，台灣已準備好在科學領域、永續發展議題，與更多國家有更密切的交流合作。

為實踐聯合國「2030永續發展目標」，蔡總統也提到，台灣近年積極推動能源轉型，也跨國合作發展再生能源，而台灣今年3月更提出淨零排放路徑與策略，就是要與國際社會共同實現「2050淨零轉型」目標。

蔡總統強調「海洋是台灣的命脈」，她期待台灣的海洋科學研究，能為世界帶來更多貢獻，而勵進研究船是台灣最大科研船，負責執行台灣周遭海域的深海探測及水下工程作業，每一項任務都展現台灣科研成果。

蔡總統也說明，勵進研究船由女船長掌舵，體現了政府推廣科學平權的努力，勵進研究船今天就要啟航執行任務，將為台灣、世界科研繼續打拚，也期盼民眾一起落實扎根科學、永續台灣。

國科會說明，IYBSSD台灣系列推廣活動，涵蓋四大核心主題，包括科學平權：增加科學參與的包容性；科學啟蒙：科學教育扎根，重視科學人才培育；全民參與：全民共創及共享科學成果；國際連結：台灣與國際堅強的夥伴關係。（編輯：楊蘭軒）1110815