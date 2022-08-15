柯文哲指拖延大巨蛋審查 營建署：別為剪綵而放水

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（中央社記者陳俊華台北15日電）台北市長柯文哲今天指內政部拖延大巨蛋防火避難性能變更審查，今年無法營運。內政部營建署說，目前排煙模擬尚未審查通過，安全無可取代，不要為了剪綵，犧牲民眾安全，對遠雄公司放水。

媒體報導，柯文哲在台北市議會專案報告重大工程進度時說，大巨蛋的防火避難性能變更審查，從民國110年4月28日送審，內政部至今尚未認可，整體工程進度受阻，無法今年順利完工營運；呼籲民進黨政府不要為了政黨利益，犧牲國家利益。

營建署透過新聞稿指出，本案去年4月向台灣建築中心提出申請，台北市政府遲至今年3月24日才明確說明同意修正將地面層及地下一層同時認定為避難層。期間，遠雄又向消防署申請大巨蛋免設排煙設備，至今未能釐清審查委員對現場試驗計畫作業程序，及試驗有效性的疑慮。

營建署說，柯文哲有時間指責內政部，為何一直不面對遠雄變更後應對市民公共安全該負起的責任去做改善，只會要求內政部加速核發許可。

營建署說，大巨蛋案在內政部中，同時有排煙模擬及防火避難兩項認可申請案，涉有相同處所的排煙設計，涉及大巨蛋體育館人員避難安全，兩項審查的建築設計、消防排煙設備的設置應一致，才不致發生核定內容相互衝突情形。

營建署指出，目前排煙模擬部分尚未審查通過，無法就包含園區全部建築物的防火避難性能設計核發認可。台北市政府應督促遠雄遵循法規標準，以保障建築安全的前提，共同依法制程序為維護市民安全把關。

營建署嚴正聲明，安全無可取代，不要為了大巨蛋剪綵，對遠雄公司放水，犧牲民眾安全及國家社會安全保障。（編輯：林興盟）1110815