休士頓辦事處長投書美媒 批北京劍拔弩張

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（中央社記者徐薇婷華盛頓15日專電）中國近來以美國眾議院議長裴洛西訪台為藉口，對台灣文攻武嚇。駐休士頓辦事處處長羅復文投書美媒表示，美國立場明確，堅定與台灣站在一起，北京再劍拔弩張也無法改變這一點。

中國因為不滿裴洛西（Nancy Pelosi）2日至3日率領國會代表團訪問台灣，發動一系列軍事挑釁作為，包括向台灣周邊海域發射11枚飛彈，當中數枚落在日本鄰近海域。

羅復文12日以「立場堅定」（Stand Firm）為題，投書「奧克拉荷馬市先鋒報」（The Oklahoma City Sentinel）表示，裴洛西訪台向北京傳遞一個重要訊號，亦即美國不會被脅迫而放棄民主盟友。

羅復文指出，中國之所以對裴洛西訪台做出如此極端反應，其中一個原因是距離中國海岸僅80英里的台灣，代表了一個始終存在的例子，亦即基於民主理想而非專制統治的政府是可能的。

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羅復文說，另一個原因則是美台長期友好。美台夥伴關係建立在共享價值和數十年來互利合作上，雙方在共同目標和利益上一起努力，例如促進亞洲人權、維護全球供應鏈安全、區域及全球安全問題等；美國還長期與台灣合作，透過軍售和安全交流協助台灣鞏固和提升自衛能力。

羅復文表示，北京試圖操控美國政府高階官員去處，顯示中國過度自信，希望裴洛西此行能削弱這股氣焰。美國的立場相當明確，將堅定與台灣及整個亞洲愛好自由的人民站在一起，北京「再多的劍拔弩張也無法改變這一點」。 （編輯：周永捷）1110816