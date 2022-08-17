林佳龍推成家基金政見 新北結婚入籍每戶給10萬

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民進黨新北市長參選人林佳龍（中）17日表示，他若當選將推動新北結婚入籍生活的年輕人，每一戶可獲新台幣10萬元「成家基金」。中央社記者王鴻國攝 111年8月17日

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（中央社記者王鴻國新北17日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今天表示，新北大翻新，要從新人成家之業開始，他若當選將推動新北結婚入籍生活的年輕人，每一戶可獲新台幣10萬元「成家基金」。

林佳龍今天到泰山區的下泰山巖顯應祖師參拜，他接受媒體聯訪時談到昨天在地方座談會時，提出未來也將推動「成家基金」，讓戶口設在新北結婚的年輕人，一戶10萬元，讓他們敢結婚、住得起的政見。

林佳龍表示，台灣面臨少子女化的危機，新北人口也在外移，因此，必須用國安角度來吸引年輕人在新北成家立業。

他表示，他在規劃首都圈政策時就有研究推出「成家基金」，也就是未來將讓在新北結婚入籍生活的年輕人，每一戶可獲10萬元「成家基金」，因為要讓新北大翻新，要從新人成家之業做起，讓他們在新北結婚、生子、育兒及養老。（編輯：李錫璋）1110817