陳時中：大巨蛋由內政部審查中 希望盡快開幕

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（中央社記者陳昱婷台北17日電）民進黨台北市長參選人陳時中今天對大巨蛋案表態，強調將保證安全、體育優先並公布檔案，至於開幕期程，因為仍在內政部審議中，希望能加快腳步，盡快完成。

陳時中今天舉行第2場政見發布記者會，他在前導影片中向市民提出3項保證，包含嚴格要求遠雄依法進行消防及應有性能測試，安全合格才核發使照；嚴格要求遠雄依照大巨蛋當初設立目的，讓運動賽事比例符合大眾期待，一定能夠舉辦棒球賽事；將24年來3名市長所有決策、會議、協商過程公布，堅持公開透明原則，讓事實說話。

陳時中在會中表示，打造大巨蛋的初心是為了打棒球，不能屏棄這個主要目的而做其他事情，就像建造一所醫院卻只有一樓是門診部，其他樓層都是百貨公司一樣。

陳時中說，大巨蛋的選址、設計、招商、工程等爭議吵了20多年，大家在沒有完整證據的狀況下互相指責、爭論不休，留下歷史傷痛，這對台北沒有幫助，因此將公布相關資料，讓大家批評或辯論時有所本，一起往健康的道路前行。

陳時中指出，最重要的公共安全不能因為其他因素妥協，這當中有很多爭議，他作為外人看不太懂，但若中央有要求，還沒做到的就趕快做，不要繼續在文字上爭論，因為市民只在乎確保防火、防災性能後能趕快看棒球。

陳時中會後接受媒體聯訪時對於大巨蛋開幕期程表示，目前內政部還在審議中，所以要等到審議完成後才較能掌握時間點，他希望盡快，若台北市長柯文哲任內就能通過審議的話，他樂觀其成；沒通過的話，他將來會加快腳步。

媒體詢問，是否認同柯文哲屢次質疑中央「卡蛋」。陳時中說，草率地將公共事務討論升高到政黨惡鬥是不恰當的，須先了解到底市府有沒有要求遠雄配合內政部審查、遠雄有沒有趕快提出好方法。將來若他能入主台北市，不會用口水戰取代實質進展。

媒體詢問，陳時中是否認為大巨蛋是弊案、理想的體育賽事比例應為多少。陳時中表示，8年前，他被說服大巨蛋是弊案，如今主事者態度轉變，好像又不像弊案了。

陳時中說，這件事是教訓，再次驗證事實完整呈現前就貿然論斷不是正確的作法，所以他才保證要把相關資料公開，讓大家本於事實各自辯論，對社會的傷害減到最低。

陳時中強調，任何運動賽事的場地設計、管理都是專業，他將交給專業的團隊來做，不過現在遠雄規劃的賽事的確少了一點，他希望有常駐球隊，未來若有任何隊伍有意進駐，市府將提供協助。

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媒體再問，陳時中第1場政見發表會提出內湖交通解方，這一場又談大巨蛋，是否刻意鎖定柯文哲痛點。陳時中表示，這些都是多年無法解決的問題，他還沒上任就面對、提出解方並讓大家討論，這是展現負責任的態度。

陳時中表示，在他還沒上任前，大家就針對政見批評、討論，團隊則針對大家的意見滾動式檢討，這樣他一上任就能上手，迅速解決市民問題。（編輯：張銘坤）1110817

民進黨台北市長參選人陳時中（右2）與競選團隊政策小組總召集人管碧玲（左2）等人17日在市長官邸藝文沙龍舉行政見發布記者會，說明大巨蛋政策方針。中央社記者王騰毅攝 111年8月17日

民進黨台北市長參選人陳時中17日上午在市長官邸藝文沙龍舉行政見發布記者會，對大巨蛋案表態，提出「保證安全、體育優先、檔案公布」3大方向。中央社記者王騰毅攝 111年8月17日