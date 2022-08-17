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艾成墜樓亡享年40歲 2天前發文嘆愛是最難功課
首頁 / 政治

大巨蛋公安8/25再審 柯文哲籲勿犧牲國家利益

2022/8/17 12:19
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（中央社記者陳昱婷台北17日電）台北大巨蛋排煙模擬及防火避難兩項認可申請案由內政部審查中，已排定8月25日再審。台北市長柯文哲今天再次呼籲中央不要為了政黨利益犧牲國家利益，該怎麼做就怎麼做。

大巨蛋因避難層防火性能及煙控模擬審查遲未過關，可能無法在柯文哲任內啟用。內政部消防技術審議委員會7月21日再度開會，認為遠雄巨蛋公司無法釐清多項疑義，將於8月25日再審。

對於柯文哲屢次質疑內政部「卡蛋」，內政部次長花敬群今天上午說，審查是基於確保公安，北市府應與內政部立場一致，而非政治性操作，好像在放水，這樣非常不恰當。

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柯文哲出席台北市教育博覽會開幕記者會中接受媒體聯訪回應，他不想多講，就看民進黨良心，不要為了政黨利益犧牲國家利益。

媒體追問，審查意見是否從60多件增為80多件。柯文哲回應，好笑的是，提出意見的委員不去開會，只用書面審查。他重申，政治是一種價值，不要為了短期利益犧牲長期利益、為了少數利益犧牲多數利益、為了政黨利益犧牲國家利益，該怎麼做就怎麼做，這是最起碼的政治道德。（編輯：張銘坤）1110817

柯文哲
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