陳時中提大巨蛋案政見 黃珊珊：本來就是棒球場

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（中央社記者劉建邦台北17日電）民進黨台北市長參選人陳時中今天針對大巨蛋案提政見。台北市副市長黃珊珊說，大巨蛋本來就是棒球場能打棒球，且北市府已設專門網站，「要不要做棒球場，這不需要討論。」

黃珊珊上午出席「企業愛心捐贈e+自動關」記者會後接受聯訪，媒體詢問，陳時中舉行第2場政見發布記者會對大巨蛋案表態，提出保證安全、體育優先並公布檔案。

黃珊珊對此回應，北市府7年前針對大巨蛋就設專門網站，內容包含所有會議紀錄、重要事項、文件等，且大巨蛋就是棒球場能打棒球，是因有些人帶風向提及不能打棒球，「要不要做棒球場，這不需要討論」。

黃珊珊說，北市府對大巨蛋案態度絕對是安全把關，否則不會要求停工5年多，期間完成變更設計等，目前只差營建署核可函，若內政部有意見盡快提出，一次說清楚，北市府針對大巨蛋案詳盡把關，中央卻用盡方式卡關，不用再打口水戰。

媒體問及近期發生國人遭誘騙至柬埔寨，傳有人質疑被害人。黃珊珊表示，若有民眾做這樣選擇，應是生活出狀況，希望不要標籤化任何人，現在最重要是趕快救人。

至於台北市長柯文哲昨天質疑警方在機場舉牌勸阻民眾不要去柬埔寨作法。刑事局表示，此舉或許看似不聰明，卻是把守最後一道關卡的最有效方式。

黃珊珊對此指出，應先解決現行問題，雖舉牌是一種方式，但能否提出更積極方式，政府不能只以舉牌草草了事。

而何時請辭副市長投入參選，黃珊珊說，相關事情，時間到就對外報告，目前就是做好市府工作。（編輯：張銘坤）1110817