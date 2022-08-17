外傳會辭立委 鄭運鵬：已表決心不需其他政治動作

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（中央社記者葉臻桃園17日電）外傳民進黨桃園市長參選人鄭運鵬會請辭立委，展現參選決心。他今天表示，接下參選任務，已經表現了最大的決心，相信大家都看得到、不需要懷疑，也不需要有其他的政治動作。

前新竹市長林智堅退選桃園市長，民進黨立委鄭運鵬接棒參選；有媒體報導，綠營黨內高層有意建議鄭運鵬辭去立委，展現必勝決心。

鄭運鵬今天上午參加桃園市職業總工會「第五屆第15次理、監事會議」，接受媒體聯訪時表示，他在12日接受民進黨選對會徵召，成為直轄市最後一個提名的參選人，這個身分轉換相信大家都看到。

鄭運鵬說，接下參選市長的任務，繼續邁向桃園市長、民進黨繼續執政的勝選，「我相信我已經表現了最大的決心」，這個決心大家不用懷疑，這個決心也是承擔起繼續勝選的責任。

鄭運鵬說，相信這個決心的展現非常夠，不需要透過其他方式來證明自己會繼續為桃園服務、接續桃園市長鄭文燦黃金政績的決定；相信大家都看得到，不需要懷疑，也不需要有其他的政治動作。（編輯：李錫璋）1110817