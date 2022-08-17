更多編輯台推薦新聞：
BBC直擊中國爛尾樓住戶現狀 缺水斷電盥洗都有問題
兩岸

BBC直擊中國爛尾樓住戶現狀 缺水斷電盥洗都有問題

入夏後颱風難接近台灣 氣象專家賈新興分析3原因
生活

入夏後颱風難接近台灣 氣象專家賈新興分析3原因

人權團體揭中國政府勾結精神病院 關押近百名異議分子
兩岸

人權團體揭中國政府勾結精神病院 關押近百名異議分子

50年前替馬龍白蘭度拒領奧斯卡影帝遭噓 美國原住民終獲道歉
娛樂

50年前替馬龍白蘭度拒領奧斯卡影帝遭噓 美國原住民終獲道歉

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
民進黨
新聞專題
民進黨2/300
首頁 / 政治

外傳會辭立委 鄭運鵬：已表決心不需其他政治動作

2022/8/17 13:46
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園17日電）外傳民進黨桃園市長參選人鄭運鵬會請辭立委，展現參選決心。他今天表示，接下參選任務，已經表現了最大的決心，相信大家都看得到、不需要懷疑，也不需要有其他的政治動作。

前新竹市長林智堅退選桃園市長，民進黨立委鄭運鵬接棒參選；有媒體報導，綠營黨內高層有意建議鄭運鵬辭去立委，展現必勝決心。

鄭運鵬今天上午參加桃園市職業總工會「第五屆第15次理、監事會議」，接受媒體聯訪時表示，他在12日接受民進黨選對會徵召，成為直轄市最後一個提名的參選人，這個身分轉換相信大家都看到。

鄭運鵬說，接下參選市長的任務，繼續邁向桃園市長、民進黨繼續執政的勝選，「我相信我已經表現了最大的決心」，這個決心大家不用懷疑，這個決心也是承擔起繼續勝選的責任。

鄭運鵬說，相信這個決心的展現非常夠，不需要透過其他方式來證明自己會繼續為桃園服務、接續桃園市長鄭文燦黃金政績的決定；相信大家都看得到，不需要懷疑，也不需要有其他的政治動作。（編輯：李錫璋）1110817

鄭運鵬
林智堅論文風波 鄭運鵬：最後結果一定共同承擔 桃園鐵三角不因選舉改變 鄭運鵬盼正面及政策競爭
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
侯友宜：競選連任充滿信心 不設競總主委