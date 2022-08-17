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立委憂西濱後龍段工程釀車禍 籲公路總局正視改善

2022/8/17 15:00
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（中央社記者王揚宇台北17日電）時代力量立委邱顯智、苗栗縣長參選人宋國鼎今天表示，接獲陳情，台61線西濱後龍段正進行道路改建工程，但不當設計造成用路人傷亡，呼籲交通部公路總局正視，還給用路人一條安全的道路。

邱顯智、宋國鼎今天與陳情民眾召開「危險機車道傷人無數，台61線西濱後龍段何時改善」記者會，對於台61線後龍觀海大橋及西湖溪橋改建工程，作上述表示。

陳姓陳情人指出，他錄下西濱後龍段南下北上的機車道影片，該路段外側混合車道突然出現禁行機車，改用道路分隔桿區隔，大幅壓縮機慢車行駛空間。

孫姓陳情人表示，他是一名腳踏車玩家，今年騎乘該路段後，因道路設計不當摔車，當下頭部受到劇烈撞擊，右側鎖骨粉碎性骨折，無法理解公路總局為何會出現這樣的道路設計。

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邱顯智說，在西濱後龍段發生事故的機車、自行車騎士並不只有現場幾位，還有很多騎士因為道路設計不良發生意外，幾個月以來，他跟公路總局多次會勘討論，希望公路總局改善危險易發生事故的路段。

宋國鼎呼籲，西濱後龍段的工程會持續到民國114年，公路總局要站在民眾的角度思考，對於整體道路品質與規劃設計負起責任，盡快調整道路設計，別再讓悲劇發生。（編輯：黃國倫）1110817

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