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獲提名拚連任 侯友宜盧秀燕：市政為主善盡輔選責任

2022/8/17 16:31
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（中央社記者劉冠廷台北17日電）國民黨今天提名新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕競選連任。侯友宜說，除了做好市政，也有必盡的責任；盧秀燕說，她與侯友宜都會努力輔選，但前提還是以市政為主、做好市政。

國民黨今天下午召開中常會，提名新北巿長侯友宜、台中巿長盧秀燕競選連任。侯友宜受訪時表示，身為現任市長，市政絕對是最重要的根本，唯有做好市政，才對得起選民。

侯友宜說，除了將市政做好外，也有必盡的責任，這些責任就是要把大家團結在一起，面對這場選戰，很多市政可以彼此觀摩學習，一起努力、打拚。

盧秀燕表示，會以市政為主，也會善盡輔選責任，她與侯友宜都會努力輔選，向民眾推薦最好的人才，但前提還是會以市政為主、做好市政。

被問到在選戰過程中，是否會擔心對手打抗中保台牌，侯友宜說，這次最重要的就是將地方建設好，讓市民安居樂業，選舉過程中一定有些議題必須要去面對、回應，但只要努力為國家、人民做事，問心無愧、腳踏實地，做好工作與本分，為民眾拚好日子，這才是他們努力的方向。

盧秀燕表示，抗中保台是每位國民、首長的共同責任，不是哪一個人或政黨專屬的權利，也不應該用此來操弄選舉，民眾的眼睛是雪亮的，國民黨提名的縣市長參選人，都盡心盡力的在守護自己的城市，大家也都會全力以赴。

談到民眾求職被騙到柬埔寨遭囚禁虐待，盧秀燕說，她建議蔡總統，立刻召開國安會議，成立任務小組，展開營救任務，保護民眾。國家應窮盡一切力量，不管是外交手段，或是公私資源，都要展開營救國人的任務，這是當前除了疫情之外，最重要的國家任務。

侯友宜說，這不只是詐騙，已是人口販運，是國際重大犯罪，因此這不但是跨部會，還是跨國的協調聯繫，台灣應要更快速的掌握情資；協同作戰非常重要，在犯罪偵查則要全力壓制與打擊，詐騙手法無時無刻在翻新，宣導更是重要。這樣的事，不是單一警方或是單一外交部介入，是要各部門全力以赴。（編輯：黃國倫）1110817

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