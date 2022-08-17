大巨蛋政見遭駁已做過 陳時中：沒做好才會提

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（中央社記者陳昱婷台北17日電）民進黨台北市長參選人陳時中今天針對大巨蛋向市民提出3項保證，遭黃珊珊一一反駁做過了。陳時中說，就是到今天都還沒做好才會被他提出來，執政者要回應市民的期待。

陳時中今天下午出席會計師後援會成立大會時致詞表示，會計師是社會進步的代表行業，如同市政要有負責任的市長與團隊才能做好。近來他負責任地提出一項項政見，並虛心接受任何可能讓政見更完整的建議，希望當選就能立刻上手，也希望大眾不要無謂批評。

陳時中指出，大巨蛋是數年來不斷被爭執的問題，他今天上午提出保證安全、體育優先並公布檔案3項承諾，被黃珊珊說都已經有在做了，但若真的有做，4年前就應做好，就是因為到今天都還沒做好、做不好，才會被提出，執政者就要回應市民的期待。

此外，陳時中預告明天上午將舉行都市更新政見發布記者會，他說，這個議題將有許多爭議，但他不怕，作為一名市長參選人，就是要表達態度、提出想法並接受批判才能更進步，同時希望政見經過大家反覆討論、淬鍊，讓台北更好、更美麗、更安全。（編輯：李亨山）1110817